TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

TUSAŞ'IN SADECE 2 YILDA SUNDUĞU 91 KAZANIM

BAYKAR ile birlikte Türkiye'yi "en fazla insansız hava aracı (İHA) ihraç eden ülke" haline getiren TUSAŞ, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında kritik projeler yürütüyor. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yaptığı Kahramankazan tesislerine dün düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ'ın yaptığı işler tekrar gündem oldu. Sadece son 2 yılda 91 kazanım sağlayan kurum, birlik vurgusu yaparak üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Peki TUSAŞ neden hedef alındı? İşte son 2 yılda yaptığı işler cevaplıyor: