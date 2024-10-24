TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenlenen hain terör saldırısında hedef alınan tesiste, yüksek teknolojili makineler ve teçhizatlarla donatılmış modern uçak üretimi yapılıyor. Havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında tam bağımsız Türkiye için aralıksız çalışan TUSAŞ, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Türkiye'nin ilk delta kanat insansız savaş uçağı ANKA III, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, 5. nesil savaş uçağı olan milli muharip uçak KAAN gibi kritik projeler yürütüyor. Peki TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda yaptığı işler cevabı veriyor. İşte TUSAŞ'ın son 2 yılda sunduğu 91 kazanım...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:08