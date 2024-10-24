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TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenlenen hain terör saldırısında hedef alınan tesiste, yüksek teknolojili makineler ve teçhizatlarla donatılmış modern uçak üretimi yapılıyor. Havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında tam bağımsız Türkiye için aralıksız çalışan TUSAŞ, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Türkiye'nin ilk delta kanat insansız savaş uçağı ANKA III, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, 5. nesil savaş uçağı olan milli muharip uçak KAAN gibi kritik projeler yürütüyor. Peki TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda yaptığı işler cevabı veriyor. İşte TUSAŞ'ın son 2 yılda sunduğu 91 kazanım...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:08
TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısında asıl hedef; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklarla karşılamaya çabalayan milli savunma sanayisiydi. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkaran Türk savunma sanayisi, ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri olarakta öne çıkıyor. Peki TUSAŞ neden hedef alındı? Son 2 yılda milli savunma sanayisine kazandırdıkları sorunun cevabını veriyor. İşte o kazanımlar...

TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

TUSAŞ'IN SADECE 2 YILDA SUNDUĞU 91 KAZANIM

BAYKAR ile birlikte Türkiye'yi "en fazla insansız hava aracı (İHA) ihraç eden ülke" haline getiren TUSAŞ, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında kritik projeler yürütüyor. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yaptığı Kahramankazan tesislerine dün düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ'ın yaptığı işler tekrar gündem oldu. Sadece son 2 yılda 91 kazanım sağlayan kurum, birlik vurgusu yaparak üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Peki TUSAŞ neden hedef alındı? İşte son 2 yılda yaptığı işler cevaplıyor:

TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

TUSAŞ'IN 2024 YILINDA YAPTIKLARI:

OCAK

  • TÜRKSAT 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlandı.
  • TUSAŞ üretimi HÜRKUŞ-C, LGK-81 Lazer Güdüm Kiti ile başarılı test atışı yaptı.
  • TUSAŞ üretimi AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
  • TUSAŞ'ın proje ortağı olduğu Türksat 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlandı.
  • TUSAŞ tarafından Nijerya Ordusu için üretilen T129 ATAK helikopteri hizmete girdi.
  • TUSAŞ tarafından tasarım ve mühendislik faaliyetleri yürütülen ANKA III ilk uçuşunda 8 bin irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika havada kaldı.
  • TUSAŞ'ın jet eğitim uçağı HÜRJET, 27'nci test uçuşunda 0.6 mach hıza ulaştı.
  • TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Savunma Sanayii Başkanlığı desteği ile ÖRS Projesi kapsamında gaz türbinli motorlarda ihtiyaç duyulan titanyum alaşım ve nikel süper alaşım malzemeler için dövme teknolojileri geliştirdi.
TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

ŞUBAT

  • TUSAŞ, World Defense Show'da, Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Merkezi (NIDC) ile mutabakat zaptı imzaladı.
  • TUSAŞ, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group ile iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak faaliyetler yürütülmesi kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.
  • TEI, Happy Workplaces - Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nü kazandı.
  • TUSAŞ, ÖZGÜR moderniazsyonu uygulaması sürecinde Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın Part-21 regülasyonuna uygun olarak Tasarım Organizasyonu Yönetimi Onayı ve Üretim Organizasyonu Yönetim Onayı sertifikalarını aldı.
  • Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
  • TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta inşa ettiği Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
  • TEI, Association for Talent Development (ATD) platformunda ATD Best Award Ödülü'nü kazandı.
TUSAŞ neden hedef alındı? Sadece 2 yılda sunduğu 91 kazanım cevaplıyor: KAAN, ANKA III, HÜRJET…

MART

  • TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, gökyüzüyle buluşmasının ardından 43 başarılı uçuş gerçekleştirdi.
  • TEI, Amerikan Donanmasının LM2500 denizcilik gaz türbinlerinin depo seviyesi bakım ve revizyonlarını gerçekleştirecek.
  • Türkiye'nin ilk Milli Turbofan Uçak Motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.
  • TUSAŞ tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı ANKA, yaklaşık olarak 220 bin uçuş saatine ulaştı.
  • TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TEI Havacılık Teknisyen Okulu Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.
  • TEI, Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F110-GE-129 motorunun bakım, tamir ve teknoloji yükseltme işlemlerini tamamladı.
  • TEI, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) Türkiye'nin ilk Tasarım Organizasyonu Onay Sertifikası'nı alan havacılık motoru şirketi oldu.
  • TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III üçüncü kez gökyüzüyle buluştu. Uçuş süresince 2 saat havada kalan ANKA-III, 160 knoy hıza ulaştı ve 10 bin fit irtifaya çıktı.
  • TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY bugüne kadar 800 saatin üzerinde uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.
  • TEI, British Safety Council tarafından verilen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü'nü almaya hak kazandı.
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