SON DAKİKA...Tutuklanan kaptanların ifadesine SABAH ulaştı! Batan gemiyi suçladılar: "Onlar bize çarptı"

Teknolojik imkanlar açısından da durum vahimdi; zira genç kaptan ECDIS ekranını kontrol ettiğinde karşı gemiye ait herhangi bir AIS yani Otomatik Tanımlama Sistemi bilgisinin de görünmediğini, hedefi sadece radar ekranındaki bir izdüşüm olarak takip edebildiğini belirtti. Görsel temas kuramadığı ve konumuna dair kesin verileri göremediği bir gemiden gelen telsiz uyarılarına dayanarak gemisini önce 5 derece, ardından ise telsizden gelen ikinci bir uyarı sonrasında keskin bir manevrayla 9 derece iskeleye kıran Evciman, adeta görünmez bir tehdide karşı karanlıkta yön bulmaya çalıştı. Karşı geminin aniden rotasını üzerlerine çevirmesiyle çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini iddia eden Evciman'ın, görsel tespit yapmadan telsiz komutlarıyla büyük bir gemiyi yönlendirmesi emniyet sınırlarını zorlayan bir diğer büyük kusur olarak kayıtlara geçti.