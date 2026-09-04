SON DAKİKA...Tutuklanan kaptanların ifadesine SABAH ulaştı! Batan gemiyi suçladılar: "Onlar bize çarptı"

SON DAKİKA... Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili ALSU adlı geminin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, SABAH iki kaptanın ifadesine ulaştı. 1'inci kaptan Ahmet Eraslan, gemide gözcü bulundurmanın tamamen kendi inisiyatifinde olduğunu söylerken, İMAMOĞLU gemisinin kendi gemilerine çarptığını öne sürdü. Sadece 11 dakikada karanlığa gömülen gemiye şiddetli bir şekilde çarpmaları halinde bulundukları gemide çok daha büyük bir hasar olacağını iddia etti. Kaza anında geminin kumandasında olan 3.kaptan Murat Evciman da köprü üstünde tek başına olduğunu ve gözcü olmadığını doğruladı. Evciman çarpışma sonrası yetkili birimlere 10-15 dakika sonra bilgi verdiğini söyledi.