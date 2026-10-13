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Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Tuvalet kağıdını ruloya yerleştirirken yaprağın önden mi yoksa arkadan mı sarkması gerektiği, evlerde en çok tartışılan detaylardan biridir. Basit bir alışkanlık gibi görünen bu tercih, hem psikolojik eğilimlerinizi yansıtıyor hem de hijyen açısından kritik bir fark yaratıyor.

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SERAP SALMAN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 11:03
Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!
Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Rastgele yapılmış bir tercih gibi görünse de tuvalet kağıdını asma biçiminiz karakterinizi doğrudan ele veriyor. Dr. Gilda Carle'ın 2 bin kişiyle yaptığı ünlü araştırma, tuvalet kağıdını asma yönümüzün aslında karakterimizi, ilişkilerdeki gizli güç dengemizi ve dominantlık seviyemizi gösterdiğini kanıtladı. Peki siz hangisisiniz?

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

TUVALET KAĞIDI KİŞİLİK TESTİ SONUÇLARI ORTAYA KOYDU

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi (The Toilet Paper Personality Test), Dr. Gilda Carle tarafından başlangıçta insanların bilinçaltı davranışlarını incelemek amacıyla eğlenceli bir anket olarak tasarlanmıştır.

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Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Dr. Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, farklı etnik kökenlerden 2.000 kadın ve erkeğe tuvalet kağıtlarını nasıl astıklarını ve ilişkilerinde ne kadar girişken/iddialı (assertive) olduklarını 1 ile 10 arasında puanlamalarını istemiştir.

Ortaya çıkan istatistiksel sonuçlar, bu küçük günlük alışkanlığın arkasında belirgin kişilik tipleri yattığını göstermiştir.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

1. Önden Asanlar (Kağıdın sarkan ucu dışa/öne bakacak şekilde)

Eğer tuvalet kağıdını, koparma ucu duvardan uzakta ve size dönük olacak şekilde asıyorsanız, Dr. Carle'a göre dominant (baskın) bir kişiliğe sahipsiniz.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• Karakter Özellikleri: Tip-A kişilik özelliklerine yatkındırlar. Liderlik ruhu taşırlar, sorumluluk almayı ve kontrolü ellerinde tutmayı severler. Organizasyon yetenekleri gelişmiştir ve başarı odaklıdırlar.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• İlginç Davranış: Bu gruptakiler çevrelerine karşı oldukça dikkatlidir. Araştırmaya göre "üstten asan" kişilerin %74'ü gittikleri yerlerde tuvalet kağıdının yönüne dikkat eder. Dahası, her 4 kişiden 1'i (%24-27) arkadaşlarının evine gittiğinde tuvalet kağıdının "yanlış" (alttan) asıldığını görürse, gizlice kağıdın yönünü çevirerek üstten asma şekline getirir.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

2. Arkadan Asanlar (Kağıdın sarkan ucu duvara bakacak şekilde)

Eğer tuvalet kağıdının sarkan ucu duvara dönük kalacak şekilde tersten asıyorsanız, Dr. Carle'ın analizine göre itaatkar (submissive) ve uyumlu bir kişiliğe sahipsiniz.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• Karakter Özellikleri: Tip-B kişilik özelliklerini taşırlar. Son derece rahat, sabırlı, stressiz ve telaşsız (laid-back) bir yapıları vardır. İlişkilerinde güçlü temeller aramaya eğilimlidirler; oldukça yüksek empati yeteneğine sahiptirler.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• İlginç Davranış: Tartışmalardan ve günlük küçük kaoslardan uzak durmayı tercih ederler. Evlerine gelen bir misafir tuvalet kağıdının yönünü değiştirse bile bunu büyük bir sorun haline getirmezler, hatta çoğu zaman fark etmezler bile.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

3. "Fark Etmez" Diyenler (Yönüne hiç dikkat etmeyenler)

Tuvalet kağıdını rulo tutucuya nasıl denk gelirse öylece takan ve yönünü hiç önemsemeyen üçüncü bir grup da mevcuttur.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• Karakter Özellikleri: Bu kişiler esnekliğe ve yeni deneyimlere çok değer verirler. Çatışmaları minimuma indirmeyi hedeflerler. Kurallarla ya da detaylarla boğulmak yerine, hayatın getirdiği anlık durumlara kolayca adapte olabilirler.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Bonus: Gelir Düzeyi ile Korelasyon

Dr. Gilda Carle'ın The Guardian platformunda da paylaşılan anket verilerine göre, sosyo-ekonomik durum ile asma biçimi arasında ilginç bir bağ bulunmuştur:

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

• Yıllık geliri 20.000 doların altında olan katılımcıların %73'ü kağıdı alttan asmaktadır.

• Yıllık geliri 50.000 doların üzerinde olan katılımcıların %60'ı ise kağıdı üstten asmayı tercih etmektedir.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Doğrusu Ne?

Kişilik analizleri bir yana, bu tartışmanın hem tarihi hem de bilimsel açıdan kesin bir kazananı var: Kağıt kesinlikle öne doğru asılmalı.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Orijinal Patent Açıkça Gösteriyor:

Tuvalet kağıdı rulosunun mucidi Seth Wheeler tarafından 15 Eylül 1891 tarihinde alınan resmi patent çizimlerinde (Patent No: 459,516), kağıt açıkça rulonun üstünden ve önünden sarkacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımın özü, kullanıcının kağıdı yırtmadan ve ruloya dolamadan rahatça koparabilmesi üzerine kuruludur.

Tuvalet kağıdı kişilik testi sonuçları geldi: Ruloyu asma şekliniz gelir düzeyinizi bile ele veriyor!

Hijyen ve Mikrop Yayılımı (Uzman Görüşü):

Enfeksiyon hastalıkları ve hijyen uzmanları, kağıdın arkaya asılmasının ciddi bir bakteri riski barındırdığını vurguluyor. Kağıt arkadan sarktığında, koparmaya çalışırken parmakların banyo duvarına veya fayanslara temas etme olasılığı katbekat artar.

Banyo duvarları nemli ortam nedeniyle mikrop birikimine açık alanlardır; bu temas patojenlerin doğrudan kağıda ve ellere transfer olmasına yol açar. Öne asıldığında ise kullanıcı sadece kullanacağı parçaya dokunur, duvarla temas tamamen kesilir.

Kullanım Kolaylığı:

Önden sarkan kağıdın ucunu görmek ve tek elle koparmak çok daha kolaydır; kağıdın rulonun etrafına sarılıp kaybolmasını engeller.