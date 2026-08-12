Tüylerimiz neden diken diken olur? Vücudumuzun milyon yıllık o gizli hayatta kalma refleksi!

Günlük hayatta sıradan bir reaksiyon gibi görünen bu durum, aslında insan bedeninin milyonlarca yıllık geçmişinden taşıdığı en büyüleyici reflekslerden biridir. Peki, üzerimizde artık vahşi doğadaki gibi kalın kürkler kalmadığı halde vücudumuz neden hala bu tepkiyi vermeye devam ediyor? İşte tüylerimizin diken diken olmasının ardındaki bilimsel sır!