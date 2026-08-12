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Tüylerimiz neden diken diken olur? Vücudumuzun milyon yıllık o gizli hayatta kalma refleksi!
Tüylerimiz neden diken diken olur? Vücudumuzun milyon yıllık o gizli hayatta kalma refleksi!
Harika bir şarkı dinlerken, tüyler ürpertici bir sahne izlerken ya da ani bir ürperti anında kollarımızdaki tüyler neden aniden ayağa kalkar? Milyon yıllık evrimsel mirasımız olan bu refleksin ardındaki şaşırtıcı gerçekler çözüldü.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 14:05