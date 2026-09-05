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Tuzla'daki ölümlü kaza davasında ilk karar: Motosikletliye çarpan sürücüye tahliye edildi
Tuzla'daki ölümlü kaza davasında ilk karar: Motosikletliye çarpan sürücüye tahliye edildi
Tuzla'da motosiklet sürücüsü Bora Gülalp'in (36) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mahmut A. (37) tahliye edildi. Mahkeme, kusur raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verirken, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 12:22