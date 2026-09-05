Tuzla’daki ölümlü kaza davasında ilk karar: Motosikletliye çarpan sürücüye tahliye edildi

'BİR ANDA DURDU, KURTARAMADIM'

Duruşmada savunma yapan Mahmut A., "Olay günü paydos etmiş evime gidiyordum. En sağ şeritteydim, arkamda bir TIR vardı. Bora Gülalp motorla önce arkamdaki TIR'ı geçip en sol şeride geçti, daha sonra orta şeride geçti. Ben birden fazla kez kendisine selektör yaptım çünkü ileride ışıklar vardı. Benim ani fren yapıp durabilme ihtimalim yoktu fakat Bora Gülalp buna rağmen seyir halinde olduğum sağ şeride geçti ve birden durdu. Direksiyonu tam sola kırdığım halde kurtaramadım çünkü bir anda durdu. Hızım çok fazla değildi, 50-55 km hızla gidiyordum. Kazadan sonra hızla araçtan indim, yanına gittiğimde yaşıyordu. 112'yi aradım olay yerine ekipler geldi. Alkol ölçümü yaptılar, ambulans gelene kadar da şahsın başında bekledim. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm aileye baş sağlığı diliyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Olay yerinde aracımı bıraktım arkadaşımın aracı ile karakola gidip kendim teslim oldum. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" dedi.