Trend
Galeri
Trend Yaşam
Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: 'Mehmet ile Derin ayrıldı!' Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!
Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: "Mehmet ile Derin ayrıldı!" Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!
Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve, 15 Eylül akşamı ekranlara gelen 3. bölümünün ardından merakla beklenen 4. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. "Mehmet ile Derin ayrıldı!" sözleri tanıtımda ön plana çıktı. İşte Tuzlu Kahve 4. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:14