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Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: "Mehmet ile Derin ayrıldı!" Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve, 15 Eylül akşamı ekranlara gelen 3. bölümünün ardından merakla beklenen 4. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. "Mehmet ile Derin ayrıldı!" sözleri tanıtımda ön plana çıktı. İşte Tuzlu Kahve 4. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 00:14
Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: Mehmet ile Derin ayrıldı! Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

Star TV dizisi Tuzlu Kahve, yayınlanan 3. bölümünün hemen ardından 4. yeni bölüm tanıtımını izleyicileriyle buluşturdu. Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı yapımda; Derin ve Mehmet aşkının nasıl ilerlediği ön plana çıktı. İzleyiciler, Tuzlu Kahve 4. bölüm fragmanına odaklandı.

Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: Mehmet ile Derin ayrıldı! Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

TUZLU KAHVE 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Star TV ekranlarında takip edilen Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölüm fragmanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/tuzlu-kahve

Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: Mehmet ile Derin ayrıldı! Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin ve Mehmet'in yeni başlayan ilişkisi hızla ilerlerken, Elit ve Murat'la çıktıkları ilk yemekte iki düşman ailenin kızlarının artık aynı ailenin gelin adayları olduğu gerçeği gün yüzüne çıkar.

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Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: Mehmet ile Derin ayrıldı! Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

Derin'in Mehmet'le yakınlaşmasından rahatsız olan Elit, bu ilişkiyi bozmak için harekete geçerken, Candan da Mehmet'i yeğeni Aybüke'yle bir araya getirmek için planlar yapar.

Tuzlu Kahve 4. Bölüm Fragmanı: Mehmet ile Derin ayrıldı! Tuzlu Kahve yeni bölüm tanıtımı yayında!

Bir yandan Elit ve Murat'ın evlilik hazırlıkları hız kazanırken, diğer yandan Derin geçmişinden kurtulmaya çalışır; kapısına kadar gelen Hakan'la büyük bir hesaplaşma yaşayarak ilişkisine kesin noktayı koyar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör