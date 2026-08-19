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Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi için 2. tanıtım yayımlandı. Diziden ekrana gelen tanıtım fragmanı sonrası Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu ve konusu şimdiden merak ediliyor. Peki, dizi ne zaman başlayacak, yayın tarihi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 16:21
Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

Tuzlu Kahve dizisi, geleneksel aileyle modern hayatın çatışmasını mizahi bir dille ele alıyor. Tanıtım fragmanlarının ardından arama motorlarında araştırılan yapımın yayın takvimi, hikaye detayları ve oyuncu kadrosuna dair tüm merak edilenler televizyon izleyicisinin gündeminde.

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Tuzlu Kahve için resmi yayın günü henüz açıklanmadı ancak fragmanlar 'yakında' etiketi ile paylaşılıyor ve Eylül 2026 dönemini işaret ediyor.

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, birbirine tamamen zıt iki farklı ailenin dünür olma sürecinde yaşanan eğlenceli ve çatışmalı olayları merkezine alıyor. İstanbul'un varlıklı ve geleneklerine bağlı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'daki eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in evlilik kararı almasıyla hikaye başlıyor.

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Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

Aileler arası güç savaşları, sınıfsal farklılıklar ve kültürel çatışmalar; nostaljik aile komedisi havasıyla ekranlara gelecek.

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Dizi, Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'i bir araya getiriyor.

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör