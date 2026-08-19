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Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları ve konusu: Tuzlu Kahve yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi için 2. tanıtım yayımlandı. Diziden ekrana gelen tanıtım fragmanı sonrası Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu ve konusu şimdiden merak ediliyor. Peki, dizi ne zaman başlayacak, yayın tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 16:21