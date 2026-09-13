Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

DİPTE KALAN PARÇALARIN ÜZERİNE YENİSİNİ EKLEMEYİN!

Tuzluğun veya biberliğin dibinde az miktarda baharat kaldığında üzerine hemen yeni paketi boşaltmak neredeyse herkesin sıkça uyguladığı bir yöntemdir. Ancak bu durum, dipte kalan eski ürünün havadaki nemi çekerek zamanla sertleşmesine ve kap içerisindeki hava akışını engellemesine yol açar.

Yeni baharat eklemeden önce kabın tamamen boşalmasını beklemek en sağlıklı adımdır. Dolum yapmadan önce kap kontrol edilmeli, dipte topaklanmış veya kuruyarak kalıplaşmış tuz ve biber kalıntıları varsa bunlar tamamen temizlenmelidir. Böylece taze baharatınız eski ve yapışmış parçalarla temas etmeden hijyenik bir şekilde saklanabilir.