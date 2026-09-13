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Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Mutfakların ve yemek masalarının vazgeçilmezi olan tuzluk ve biberlikler, gün içerisinde defalarca temas ettiğimiz pratik gereçler arasında yer alıyor. Ancak tuzu veya baharatı bittiğinde hemen üzerine yenisini eklemek, uzmanlara göre mutfakta yapılan en büyük hijyen hatalarından biri. Peki, tuzluk ve biberlik temizliği nasıl yapılmalı, doldurmadan önce hangi kritik adıma dikkat edilmeli? İşte mutfaktaki gizli tehlikeye karşı uygulamanız gereken tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 19:25
Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Mutfakta yemek yaparken veya sofrada lezzeti artırmak isterken elimizin ilk gittiği araçlar şüphesiz tuzluk ve biberliklerdir. Çoğu zaman dekoratif ve zararsız görünen bu küçük kaplar, yanlış kullanım ve yetersiz temizlik alışkanlıkları nedeniyle kısa sürede birer hijyen ve nem tuzağına dönüşebiliyor. Birçoğumuzun pratik olduğu düşüncesiyle yaptığı "bitmeden üzerine yeni tuz veya baharat ekleme" alışkanlığı, kapların dibinde eski, nemlenmiş ve birbirine yapışmış bir tabakanın birikmesine neden oluyor.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

DİPTE KALAN PARÇALARIN ÜZERİNE YENİSİNİ EKLEMEYİN!

Tuzluğun veya biberliğin dibinde az miktarda baharat kaldığında üzerine hemen yeni paketi boşaltmak neredeyse herkesin sıkça uyguladığı bir yöntemdir. Ancak bu durum, dipte kalan eski ürünün havadaki nemi çekerek zamanla sertleşmesine ve kap içerisindeki hava akışını engellemesine yol açar.

Yeni baharat eklemeden önce kabın tamamen boşalmasını beklemek en sağlıklı adımdır. Dolum yapmadan önce kap kontrol edilmeli, dipte topaklanmış veya kuruyarak kalıplaşmış tuz ve biber kalıntıları varsa bunlar tamamen temizlenmelidir. Böylece taze baharatınız eski ve yapışmış parçalarla temas etmeden hijyenik bir şekilde saklanabilir.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Yeni baharat eklemeden önce kabın tamamen boşalmasını beklemek en sağlıklı adımdır. Dolum yapmadan önce kap kontrol edilmeli, dipte topaklanmış veya kuruyarak kalıplaşmış tuz ve biber kalıntıları varsa bunlar tamamen temizlenmelidir. Böylece taze baharatınız eski ve yapışmış parçalarla temas etmeden hijyenik bir şekilde saklanabilir.

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Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

EN BÜYÜK HATA: YIKADIKTAN HEMEN SONRA DOLDURMAK!

Tuzluk yıkandıktan hemen sonra kurutulup içine yeni tuz doldurulması yapılan en büyük teknik hatalardan biridir. Kabın iç çeperinde veya kapak deliklerinde gözle görülmeyen tek bir su damlası bile kalsa, eklenen tuz bu nemi anında emerek kısa sürede taşlaşmaya başlar.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Yıkanan kaplar önce bezle iyice kurulanmalı, ardından ağzı açık şekilde tamamen kurumaya bırakılmalıdır. Kapak deliklerinde nem kalmadığından emin olunduktan sonra yeni tuz veya baharat doldurulmalıdır.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

DIŞ YÜZEYDEKİ YAPIŞKAN TABAKA NASIL OLUŞUR?

Masada duran bir tuzluk dışarıdan bakıldığında temiz görünebilir ancak gün boyunca defalarca elle tutulduğu için bakterilerin en hızlı yayıldığı yüzeylerden biridir. Özellikle yemek hazırlığı esnasında kullanılan baharatlıklarda; ellerdeki yağ, su ve yiyecek kalıntıları kap yüzeyine doğrudan taşınır.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Çok kirlenmesini veya yapış yapış olmasını beklemeden, haftalık rutin mutfak temizliği esnasında tuzluk ve biberliklerin dış yüzeyini nemli bir bezle silmek gerekir. Düzenli temizlik yapılmadığında yüzeyde biriken yağ ve toz karışımı, zamanla temizlenmesi son derece zor olan katı ve yapışkan bir tabakaya dönüşmektedir.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

"YAĞ VE BUHAR" TEHLİKESİ

Tuzluk ve biberliği pişirme kolaylığı sağlaması adına ocağın hemen yanına koymak oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Ancak yemek pişerken havaya yükselen mikro yağ damlacıkları ve buhar, ocağın etrafındaki tüm gereçlerin üzerine yapışır.

Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…

Bu yağ katmanının üzerine mutfaktaki tozlar da eklendiğinde, kapların üzerinde dokunulduğunda rahatsızlık veren yapışkan bir tabaka meydana gelir. Temizlik ihtiyacını azaltmak ve baharatların ısıdan etkilenerek bozulmasını önlemek için tuzluk ve biberlikleri ocağın doğrudan yağ ve buhar alan noktalarından biraz daha uzakta muhafaza etmek büyük kolaylık sağlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör