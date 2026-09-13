Tuzluk ve Biberlikleri Sakın Böyle Doldurmayın! Mutfağın Gizli Tehlikesi…
Mutfakların ve yemek masalarının vazgeçilmezi olan tuzluk ve biberlikler, gün içerisinde defalarca temas ettiğimiz pratik gereçler arasında yer alıyor. Ancak tuzu veya baharatı bittiğinde hemen üzerine yenisini eklemek, uzmanlara göre mutfakta yapılan en büyük hijyen hatalarından biri. Peki, tuzluk ve biberlik temizliği nasıl yapılmalı, doldurmadan önce hangi kritik adıma dikkat edilmeli? İşte mutfaktaki gizli tehlikeye karşı uygulamanız gereken tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 19:25