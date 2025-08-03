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TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

Haftanın son günü TV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 3 Ağustos Pazar akşamı hangi diziler ve filmler var sorusu yanıt arıyor. ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8'in yayın programı mercek altında. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı listesi...