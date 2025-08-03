Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

Haftanın son günü TV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 3 Ağustos Pazar akşamı hangi diziler ve filmler var sorusu yanıt arıyor. ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8'in yayın programı mercek altında. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı listesi...

Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 16:26
TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler bugünkü yayın akışını araştırıyor. Her gün farklı dizi, film ve yarışma programlarına ev sahipliği yapan ulusal kanalların 3 Ağustos 2025 Pazar gününe ait yayın planı belli oldu. Peki; ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8 ekranlarında hangi yapımlar yer alacak? İşte günün TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Aile Saadeti

15:00 Yok Artık

17:00 Vanguard

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Aile Saadeti

15:00 Yok Artık

17:00 Vanguard

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Turnike

16:30 Mahalleden Arkadaşlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Washington'da Deprem

01:45 Washington'da Deprem

03:30 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 Hanım Köylü

10:00 Aramızda Kalsın

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Tut Sözünü

00:30 Tut Sözünü

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

22:25 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

04:05 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin Yaz

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!