OLASI SIZINTILARIN FARK EDİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Uçakların beyaz renkte olmasının bir diğer önemli nedeni bakım ve güvenlikle ilgili. Uçaklarda kullanılan yakıt, motor yağı ve hidrolik sıvılar gibi birçok sıvı koyu renkli olabiliyor. Beyaz bir yüzey üzerinde bu maddelerin oluşturduğu lekeleri ve sızıntı izlerini fark etmek çok daha kolay hale geliyor.