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Uçakların neden çoğunlukla beyaza boyandığını biliyor musunuz? İşte şaşırtan nedenleri
Uçakların neden çoğunlukla beyaza boyandığını biliyor musunuz? İşte şaşırtan nedenleri
Gökyüzünde süzülen yolcu uçaklarına dikkat ettiyseniz büyük çoğunluğunun beyaz renkte olduğunu fark etmişsinizdir. Bazı hava yolu şirketleri kuyruk ve gövde bölümlerinde farklı renkler kullansa da uçakların genelinde beyaz renk tercih ediliyor. Peki, bu tercihin arkasında yalnızca estetik bir anlayış mı var?
Giriş Tarihi: 25.11.2026 09:58