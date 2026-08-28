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Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran vatandaşları, ucuz ev ilanı ile tuzağa düşürüp kaparo alarak milyonlarca lira dolandırmışlardı. Emlak şirketi üzerinden organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen 13 şüphelinin, 48 ayrı eylemde toplamda milyonlarca liralık mağduriyete neden olduğu belirlendi. Bütün şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken üzerlerine kayıtlı tapular ise dudak uçuklattı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mağdurlardan Fatma Balaban ev hayallerinin nasıl kabusa dönüştüğünü böyle anlattı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:28
Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, emlak sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık olayları mercek altına alındı.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Şüphelilerin internet sitelerinde konut satış ilanları verdikleri, iş yerlerine gelen müşterilere beğendikleri evleri gösterdikleri ve fiyat konusunda anlaşma sağladıktan sonra çeşitli yöntemlerle parayı önceden aldıkları tespit edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

PİYASA ALTINDA İLAN VERDİLER

İddiaya göre şüpheliler, farklı evlere ait normalinden daha ucuz ilan vererek müşterilerden konut bedelini ya da kaparo aldıktan sonra satış işlemlerinin gerçekleşmemesi için çeşitli bahaneler öne sürdü.

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Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Satıcının vazgeçtiği veya satışta sorun çıktığı gibi gerekçelerle vatandaşların oyalanarak paralarının iade edilmediği belirlendi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

48 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 48 ayrı eylem tespit edildi. Soruşturma kapsamında nisan ayında teknik takip ve iletişimin dinlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Yapılan incelemelerde, 48 müştekinin yanı sıra Nisan 2026'dan itibaren daha fazla mağdurunda olabileceği değerlendiriliyor.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Soruşturmadaki 30 ayrı eylemde ortaya çıkan toplam maddi mağduriyetin 36 milyon liradan fazla olduğu belirlendi. En yüksek mağduriyetin yaklaşık 3 milyon lira, ikinci en yüksek mağduriyetin 2 milyon 730 bin lira, bir diğer olayda ise 2 milyon 550 bin lira olduğu tespit edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

KREDİ ÇEKİP EV HAYALİ KURMUŞ

Eylemler kapsamında bazı mağdurların ev, iş yeri ve araç gibi mal varlıklarını sattıkları veya bankalardan kredi çektikleri, elde ettikleri paraları satın almak istedikleri konutlar için şüphelilere verdikleri değerlendirildi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla 25 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturma kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin de tespit edilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

Soruşturmanın, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"KAPORAYI İSTEYİNCE AYNI DAİRENİN BİR ÜST KATINI TEKLİF ETTİLER"

Operasyonun ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeye gelen mağdurlardan 55 yaşındaki Fatma Balaban; " Biz ev, ev almak istiyorduk, apartman görevlisiyiz, kapıcı dairesindeyiz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş. Gittik baktık, iki üç ev gösterdiler. Bir tane ev gösterdiler, onu beğendik. Sonra bizden, 200 Bin TL kapora istediler."

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"BENİ ADETA BÜYÜLEDİLER"

"O günü aniden abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur, büyülediler bizi. Ben de ne olduğumu anlayamadım. İki, 200 lirayı kaporayı oğluma attırdım bankadan. Sonra bana kredi çıkartacak oldular. Ben dedim bana kredi çıkmaz. Benim gelirim yok, emekli değilim. "Yok sana çıkartırız, bizim bankalar bizim adamlarımız var, çıkartırız. Sen yeter ki iste, kredi iste, biz sana çıkartırız" dediler."

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"Kredi çıkmadı sonra, çıkartamadılar, çıkmadı. Sonra ben üç ay sonra kaporamı istemeye gittim. Kaporamı istemeye gittiğimde bana dedi ki, "Abla bugün, bugün" dedi "üçte" dedi, "paran elinde hazırsa" dedi, "tapu üçte elinde bugün" dedi. "Aynı dairenin bir üstü" dedi, "sana vereceğiz" dedi" kandırdı beni."

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"ALTINLARI BOZDURDUM, ÇARESİZLİĞİ VERDİM"

Ben de ziynet eşyalarım vardı çantamda, üstümdeydi diyen Balaban; " O gün altınları bozdurdum. Aldı benden, onun bildiği kuyumcuya kuyumcuda gittik, bozduk. Onun onun tanıdığı kuyumcuya gittik. Bizi allem etti kallem etti. Abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur, şu şöyle olur, budur."

Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"Ben ne olduğumu anlayamadım. Annem de yoğun bakımdaydı. Aklım annemde, evi fare basmıştı. Apartman görevlisiyim. Ben evden kurtulmak için bir an önce kurtulmak için, evden bir an önce çıkmak için çare arıyordum yani. Benim çaresizliğimden faydalandılar. Polisimize Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #DOLANDIRICILIK