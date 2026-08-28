Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

"BENİ ADETA BÜYÜLEDİLER"

"O günü aniden abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur, büyülediler bizi. Ben de ne olduğumu anlayamadım. İki, 200 lirayı kaporayı oğluma attırdım bankadan. Sonra bana kredi çıkartacak oldular. Ben dedim bana kredi çıkmaz. Benim gelirim yok, emekli değilim. "Yok sana çıkartırız, bizim bankalar bizim adamlarımız var, çıkartırız. Sen yeter ki iste, kredi iste, biz sana çıkartırız" dediler."