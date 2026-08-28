Ucuz ev ilanlarıyla onlarca kişinin hayallerini kabusa çevirdiler! Kapora dolandırıcılarına hesap vakti: 48 mağdurdan milyonluk vurgun!

İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran vatandaşları, ucuz ev ilanı ile tuzağa düşürüp kaparo alarak milyonlarca lira dolandırmışlardı. Emlak şirketi üzerinden organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen 13 şüphelinin, 48 ayrı eylemde toplamda milyonlarca liralık mağduriyete neden olduğu belirlendi. Bütün şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken üzerlerine kayıtlı tapular ise dudak uçuklattı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mağdurlardan Fatma Balaban ev hayallerinin nasıl kabusa dönüştüğünü böyle anlattı. İşte detaylar…