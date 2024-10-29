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UCUZ UÇAK BİLETİ SON DAKİKA: 29 Ekim'e özel THY bilet kampanyası! 849 TL'den başlayan fiyatlarla...

Son dakika haberi: Cumhuriyet Bayramı gününe özel THY bilet kampanyası düzenledi. Buna göre THY, 14 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli ucuz uçak bileti satacak. 29 Ekim'e özel kampanya için Türk Hava Yolları, 849 TL'den başlayan fiyatlarla 78 bin 500 adet koltuk ayırdı. İşte kampanya detayları...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:12
UCUZ UÇAK BİLETİ SON DAKİKA: 29 Ekim’e özel THY bilet kampanyası! 849 TL’den başlayan fiyatlarla...

Son dakika haberleri: THY, 29 Ekim'e özel ucuz uçak bileti satacak. Kampanya kapsamında THY bilet fiyatları 849 TL'den başlayacak olup 78 bin 500 koltukta geçerli olacak. İşte Türk Hava Yolları'nın Cumhuriyet Bayramı için başlattığı ucuz uçak bileti kampanyasına ilişkin tüm detaylar...

UCUZ UÇAK BİLETİ SON DAKİKA: 29 Ekim’e özel THY bilet kampanyası! 849 TL’den başlayan fiyatlarla...

THY'DEN CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan kampanya düzenledi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.

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