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UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2026-2027 sezonu maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasıyla birlikte "Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman?" ve "BJK ilk maç ne zaman?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:44