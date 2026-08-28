Trend Galeri Trend Yaşam UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2026-2027 sezonu maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasıyla birlikte "Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman?" ve "BJK ilk maç ne zaman?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 15:44
UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Beşiktaş'ın karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri gündemde. Siyah-beyazlı takımın Avrupa macerasında oynayacağı mücadelelerin tarihleri, saatleri ve rakipleri merak konusu olurken, taraftarlar BJK'nin ilk maçının ne zaman oynanacağını öğrenmek için fikstürü araştırıyor.

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki rakipleri şöyle:

  • Marsilya
  • Bayer Leverkusen (Deplasman)
  • Union Saint-Gilloise
  • Celtic (Deplasman)
  • Crystal Palace
  • Omonia (Deplasman)
  • Hapoel Beer-Sheva
  • Hoffenheim (Deplasman)
UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın ilk hafta rakibi ve maçın nerede oynanacağı UEFA'nın açıklayacağı fikstür programının ardından belli olacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkarak yoluna devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör