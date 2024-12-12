UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan sıralamasındaki son durumu değişti. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Diğer yanda ise bugün Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile, Galatasaray ise Malmö ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan sıralamasında son durum...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:57