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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan sıralamasındaki son durumu değişti. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Diğer yanda ise bugün Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile, Galatasaray ise Malmö ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan sıralamasında son durum...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:57
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 6. hafta mücadeleleri oynanırken gündeme geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao mağlubiyetiyle sarsıldı. Beşiktaş'ın 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunurken Galatarasay ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 12 Aralık Perşembe günü Galatasaray deplasmanda Malmö ile, Beşiktaş ise sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, puan durumu…

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao mağlubiyetiyle sarsıldı. UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 15. sıraya yer alıyor.

Temsilcimiz Galatasaray ise puan durumu tablosunda 4. sırada yer alırken Beşiktaş ise 22. basamakta bulunuyor.

12 Aralık Perşembe günü Galatasaray deplasmanda Malmö ile, Beşiktaş ise sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Bu sıralamalar bugünkü mücadelelerin ardından değişebilir.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025 CANLI PUAN DURUMU

1-Lazio 13 puan
2-Athletic Bilbao 13 puan
3-Frankfurt 13 puan
4-Galatasaray 11 puan
5-Anderlecht 11 puan
6- Ajax 10 puan
7- Lyon 10 puan
8- Rangers 10 puan
9-Tottenham 10 puan
10-FCSB 10 puan

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

11-Ferencvaros 9 puan
12-Manchester United 9 puan
13- Viktoria Plzen 9 puan
14-Olympiakos 8 puan
15- Fenerbahçe 8 puan
16- Real Sociedad 7 puan
17- Bodo/Glimt 7 puan
18-Braga 7 puan
19-AZ Alkmaar 7 puan
20-Midtjylland 7 puan

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMASI: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

21- Roma 6 puan
22-Beşiktaş 6 puan
23- Porto 5 puan
24- Union Saint Gilloise 5 puan
25- Hoffenheim 5 puan
26- Slavia Prag 4 puan
27-PAOK 4 puan
28-Elfsborg 4 puan
29-Twente 3 puan

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