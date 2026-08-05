UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Turun rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta yapılacak. İki karşılaşma sonunda rakibine üstünlük kuran takımlar play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, 3. eleme turunun ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.