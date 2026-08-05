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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu karşılaşmaları başlıyor. Play-off turuna yükselmek isteyen takımlar, ilk maçlarda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, maç programına ilişkin bilgiler...

Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:29
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna uzanan yolun önemli aşamalarından biri başlıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımları karşı karşıya getirecek 3. eleme turunda ilk maçların ardından rövanş mücadeleleri oynanacak. Karşılaşmaların tarih ve saat bilgileri açıklanan fikstürle netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Turun rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta yapılacak. İki karşılaşma sonunda rakibine üstünlük kuran takımlar play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, 3. eleme turunun ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

4 AĞUSTOS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Eleme turunda 4 Ağustos Salı günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Mjällby 1-2 Slovan Bratislava
  • Ararat-Armenia 2-1 Celje
  • Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty
  • Hapoel Beer-Sheva 1-0 Kızılyıldız
  • Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris
  • Olympiakos 0-0 NEC Nijmegen
  • Union Saint-Gilloise 3-3 Bodo/Glimt
  • Sparta Prag 2-1 Olimpik Lyon
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

5 AĞUSTOS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

  • 19.30 | Aarhus-Sabah
  • 21.00 | Fenerbahçe-Sturm Graz
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARI

Tur atlayacak ekiplerin belli olacağı rövanş karşılaşmaları 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Maç programı Türkiye saatiyle şöyle:

  • 18.00 | Kairat Almaty-Levski Sofia
  • 19.00 | Sabah-Aarhus
  • 19.00 | Bodo/Glimt-Union Saint-Gilloise
  • 20.00 | Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
  • 20.30 | NEC Nijmegen-Olympiakos
  • 21.00 | Kızılyıldız-Hapoel Beer-Sheva
  • 21.15 | Slovan Bratislava-Mjällby
  • 21.15 | Celje-Ararat-Armenia
  • 21.30 | Sturm Graz-Fenerbahçe
  • 22.00 | Olimpik Lyon-Sparta Prag