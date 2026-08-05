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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu || Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu karşılaşmaları başlıyor. Play-off turuna yükselmek isteyen takımlar, ilk maçlarda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, maç programına ilişkin bilgiler...
Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:29