Trend
Galeri
Trend Yaşam
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki ilk sınavı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı netleşti. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri…
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:39