Trend Galeri Trend Yaşam UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki ilk sınavı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı netleşti. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:39
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Roma karşılaşmasıyla birlikte Avrupa'daki sezonuna başlayacak. Mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve karşılaşmanın programı da belli oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Fenerbahçe ile Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçını kendi sahasında oynuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'ten itibaren TRT 1'den takip edebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE-ROMA MAÇI | Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

  • 10 Eylül 2026: Fenerbahçe-Roma
  • 14 Ekim 2026: Aston Villa-Fenerbahçe
  • 20 Ekim 2026: Fenerbahçe-Slavia Prag
  • 4 Kasım 2026: Fenerbahçe-Liverpool
  • 25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
  • 9 Aralık 2026: LASK-Fenerbahçe
  • 20 Ocak 2027: Fenerbahçe-Villarreal
  • 27 Ocak 2027: Atletico Madrid-Fenerbahçe