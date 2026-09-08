Trend Galeri Trend Yaşam UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan karşılaşmalarından biri Real Madrid ile Inter arasında oynanacak. İki Avrupa devi sahaya çıkmaya hazırlanırken maç programı ve yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:21
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması başlarken Real Madrid, ilk hafta maçında Inter'i ağırlayacak. İspanyol ekibi Avrupa serüvenine kendi sahasında başlarken, Inter de sezonun ilk Şampiyonlar Ligi sınavı için Madrid'e geldi. Maç öncesinde saat, yayın ve kadro detayları netleşti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Inter maçı 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çıkıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın, maç saati olan 22.00'de başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027

  • 8 Eylül 2026: Real Madrid - Inter
  • 14 Ekim 2026: Roma - Real Madrid
  • 21 Ekim 2026: Real Madrid - Leipzig
  • 4 Kasım 2026: AEK Atina - Real Madrid
  • 24 Kasım 2026: Real Madrid - PSV Eindhoven
  • 9 Aralık 2026: Arsenal - Real Madrid
  • 19 Ocak 2027: Real Madrid - LASK
  • 27 Ocak 2027: Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027

  • 8 Eylül 2026: Real Madrid - Inter
  • 13 Ekim 2026: Inter - Club Brugge
  • 21 Ekim 2026: Inter - Shakhtar Donetsk
  • 3 Kasım 2026: Feyenoord - Inter
  • 25 Kasım 2026: Inter - Stuttgart
  • 9 Aralık 2026: Borussia Dortmund - Inter
  • 19 Ocak 2027: Inter - Liverpool
  • 27 Ocak 2027: Slovan Bratislava - Inter