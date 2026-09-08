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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD-INTER MAÇI | Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan karşılaşmalarından biri Real Madrid ile Inter arasında oynanacak. İki Avrupa devi sahaya çıkmaya hazırlanırken maç programı ve yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Real Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:21