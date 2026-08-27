Trend Galeri Trend Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olurken, kura sonucunda temsilcilerimizin karşılaşacağı takımlar futbolseverlerin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 20:17
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?

Devler Ligi'nde kura heyecanının sona ermesiyle birlikte gözler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerine çevrildi. Sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki rakipleri netleşirken, yeni sezon öncesi merak edilen soru da yanıtını buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı.

İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri;

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

  • Barcelona (Evinde)
  • Paris Saint-Germain (Deplasman)
  • Aston Villa (Evinde)
  • Sporting Lizbon (Deplasman)
  • Feyenoord (Evinde)
  • Lille (Deplasman)
  • Stuttgart (Evinde)
  • AEK (Deplasman)
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

  • Atletico Madrid (Deplasman)
  • Liverpool (Evinde)
  • Aston Villa (Deplasman)
  • Roma (Evinde)
  • Shakhtar Donetsk (Deplasman)
  • Villareal (Evinde)
  • Slavia Prag (Evinde)
  • LASK (Deplasman)
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör