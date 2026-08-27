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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olurken, kura sonucunda temsilcilerimizin karşılaşacağı takımlar futbolseverlerin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 20:17