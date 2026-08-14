GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı deviren Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi yenen Beşiktaş, ülke hanesine altın değerinde puanlar yazdırdı. Toplanan yeni puanlarla birlikte Türkiye, ilk 10 içerisindeki stratejik konumunu daha da sağlamlaştırırken, önümüzdeki sezonlar için dev avantaj yakaladı.