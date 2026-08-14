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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Futbolseverler Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu ve toplam puanını araştırmayı sürdürüyor. İşte 14 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'nin sıralamadaki yeri, güncel puan durumu ve en yakın rakipleriyle arasındaki fark...

Giriş Tarihi: 14.08.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:18
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı deviren Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi yenen Beşiktaş, ülke hanesine altın değerinde puanlar yazdırdı. Toplanan yeni puanlarla birlikte Türkiye, ilk 10 içerisindeki stratejik konumunu daha da sağlamlaştırırken, önümüzdeki sezonlar için dev avantaj yakaladı.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere | 119,519 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

2- İtalya | 99,946 puan

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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

3- İspanya | 97,046 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

4- Almanya | 92,902 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

5- Fransa | 83,498 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

6- Portekiz | 73,166 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

7- Hollanda | 67,929 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

8- Belçika | 62,250 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

9- Türkiye | 51,875 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

10- Çekya | 48,525 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

11- Yunanistan | 48,412 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

12- Polonya | 46,750 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

13- Danimarka | 42,106 puan

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?

14- Norveç | 41,237 puan

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör