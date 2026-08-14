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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Futbolseverler Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu ve toplam puanını araştırmayı sürdürüyor. İşte 14 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'nin sıralamadaki yeri, güncel puan durumu ve en yakın rakipleriyle arasındaki fark...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:18