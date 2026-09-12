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UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı "Project Mogul"

Dünya dışı yaşam tartışmalarının simgesi hâline gelen Roswell olayının arkasında, uzaylılardan daha şaşırtıcı bir Soğuk Savaş operasyonu bulunuyor olabilir. ABD yönetiminin yaklaşık 47 yıl boyunca açıklamadığı Project Mogul, "uçan daire" söylentilerinin nasıl küresel bir efsaneye dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Peki New Mexico çölüne düşen gizemli enkaz gerçekte neydi?

Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 12:10
UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

Olay, Haziran 1947'de çiftçi W.W. Brazel ile oğlu Vernon'ın Roswell'in yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısındaki arazide alışılmadık parçalar bulmasıyla başladı.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

Enkaz 7 Temmuz'da yerel şerife ulaştırıldı; Roswell Ordu Hava Üssü ise ertesi gün bir "uçan disk" ele geçirildiğini duyurdu. Açıklama kısa süre içinde geri çekilerek bulunan parçaların bir hava balonuna ait olduğu belirtildi.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

ROSWELL OLAYININ ARKASINDA PROJECT MOGUL VARDI

Popular Mechanics'in aktardığına göre enkaz, Sovyetler Birliği'nin olası nükleer silah denemelerini tespit etmek için geliştirilen çok gizli Project Mogul programıyla bağlantılıydı. Sistem, üst atmosferde belirli bir irtifada yol alan balonlara yerleştirilen hassas mikrofonlarla uzak patlamaların oluşturduğu ses dalgalarını yakalamayı amaçlıyordu.

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UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

New York Üniversitesi araştırmacıları, balonların sabit irtifada kalmasına yardımcı olacak teknoloji ile toplanan bilgileri yer istasyonlarına iletecek telemetri donanımı geliştirdi.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

Proje; iyonosfer fiziği, radyo ve radar yayılımı, meteoroloji ve Dünya'nın manyetik alanı gibi alanlarda da araştırmalar yürüttü. Ancak yüksek maliyet ve uygulama zorlukları nedeniyle beklenen verim alınamadı; sonraki yıllarda balonların yerini sabit kanatlı keşif uçakları aldı.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

İLK AÇIKLAMADAKİ ÇELİŞKİ KOMPLO TEORİLERİNİ BESLEDİ

Ordunun önce "uçan disk" açıklaması yapması, ardından hava balonu demesi kuşkuların büyümesine yol açtı. Olay başlangıçta gündemden düşse de 1980'de yayımlanan "The Roswell Incident" kitabı, resmî anlatının örtbas amacı taşıdığını savunarak tartışmayı yeniden alevlendirdi.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

ABD Hava Kuvvetleri, 1994'te yayımladığı raporda Roswell'de bulunan enkazın MOGUL adlı balonlu araştırma projesinden geldiği sonucuna vardığını açıkladı. Resmî Roswell raporunda uzay aracı veya dünya dışı canlı bulunduğunu destekleyen kanıta ulaşılmadığı belirtildi.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

GİZEM ÇÖZÜLDÜ AMA ROSWELL EFSANESİ BİTMEDİ

Hava Kuvvetleri, sonraki yıllarda ortaya atılan "uzaylı cesetleri" anlatılarının farklı tarihlerdeki test mankenleri, balon kurtarma operasyonları ve askerî kazaların tek bir olaymış gibi birleştirilmesinden kaynaklandığını savundu.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

Buna rağmen Roswell bugün hâlâ "Dünyanın Uzaylı Başkenti" olarak tanınıyor. Kentteki UFO müzesi, tematik etkinlikler ve uçan daire simgeleri, Soğuk Savaş'ın gizli bir istihbarat projesinden doğan efsanenin yaklaşık 80 yıl sonra bile yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı Project Mogul

Uzmanlara göre olay, gizli askerî programlarda şeffaflık eksikliğinin kamuoyundaki belirsizliği nasıl onlarca yıl süren komplo teorilerine dönüştürebildiğinin de çarpıcı bir örneği.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör