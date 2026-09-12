UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı "Project Mogul"

Buna rağmen Roswell bugün hâlâ "Dünyanın Uzaylı Başkenti" olarak tanınıyor. Kentteki UFO müzesi, tematik etkinlikler ve uçan daire simgeleri, Soğuk Savaş'ın gizli bir istihbarat projesinden doğan efsanenin yaklaşık 80 yıl sonra bile yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.