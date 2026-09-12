UFO gizeminin ardındaki gerçek: ABD’nin 47 yıl sakladığı "Project Mogul"
Dünya dışı yaşam tartışmalarının simgesi hâline gelen Roswell olayının arkasında, uzaylılardan daha şaşırtıcı bir Soğuk Savaş operasyonu bulunuyor olabilir. ABD yönetiminin yaklaşık 47 yıl boyunca açıklamadığı Project Mogul, "uçan daire" söylentilerinin nasıl küresel bir efsaneye dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Peki New Mexico çölüne düşen gizemli enkaz gerçekte neydi?
Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 12:10