Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

SON BİR YILDA 100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE UÇMUŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Han Zuo'nun son bir yıldaki uçuş trafiği oldu. Şüphelinin 100'ün üzerinde ülkeye uçakla seyahat ettiği uçuş kayıtlarıyla tespit edildi. Zuo'nun Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen'in yanı sıra Kahire, Dubai, Moskova Vnukovo, Pulkovo, Şarika ve Kral Abdülaziz gibi çok sayıda uluslararası havalimanını kullandığı belirlendi. Şüphelinin bu yoğun seyahat trafiği, soruşturmanın kapsamının genişletilmesine neden oldu.