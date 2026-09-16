Trend Galeri Trend Yaşam Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

Esenboğa Havalimanı'nda Dubai-Ankara seferinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla başlayan soruşturma, Çin uyruklu Han Zuo'nun uluslararası seyahat trafiğini ortaya çıkardı. Uçakta uyuyan A.T.E.'nin çantasından ziynet kesesinin kaybolması üzerine yapılan incelemede, arka sıradaki tek yolcunun Zuo olduğu belirlendi. Olayın ardından yurtdışına çıkan firari şüpheli, yaklaşık 18 gün sonra yine Dubai'den aynı seferle Ankara'ya gelince Esenboğa'da yakalandı. Üzerinden mağdurun tarif ettiği kolyenin birebir aynısı, çantasından ise çok sayıda ülkeye ait deste deste yabancı para çıktı. Son bir yılda 100'ün üzerinde ülkeye uçakla seyahat ettiği belirlenen Zuo'nun, başka ülkelerde de aynı yöntemle hırsızlık yapmış olabileceği ihtimali üzerine soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.09.2026 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 13:07
Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 26 Ağustos 2026'da Dubai-Ankara seferini yapan uçakta meydana gelen hırsızlık olayı, şüpheli Han Zuo'nun yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçakta yolcunun çantasından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının kaybolması üzerine başlatılan çalışmada, olay sırasında mağdurun arka sırasında oturan tek yolcunun Çin uyruklu Han Zuo olduğu belirlendi.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

UÇAKTA UYURKEN ÇANTASINDAN ZİYNETLERİ ÇALINDI

Soruşturma dosyasına göre olay, 26 Ağustos günü saat 03.30 sıralarında Dubai-Ankara uçuşunda yaşandı. Yolcu A.T.E., uçakta 17A numaralı koltukta oturdu. Yolculuk sonrasında ikametinde eşyalarını kontrol eden A.T.E., küçük kol çantasının içerisinde bulunan beyaz renkli takı kesesinin olmadığını fark etti. Kayıp takı kesesinde 18 ayar altın zincir kolye, 22 ayar altın zincir, ucunda büyük yıldız amblemi bulunan ve amblemin üzerinde "A" harfi yer alan kolye uçlu altın zincir, 3 çift taşlı altın küpe, 22 ayar altın bilezik ve bronz renkli altın bileklik bulunduğu belirlendi. Ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu ileri sürüldü.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

ÇANTASINI AYAĞININ DİBİNE KOYDU

A.T.E. ifadesinde, uçuş sırasında uyuduğunu ve küçük çantasını ayağının dibine koyduğunu anlattı. Uyandığında çantasını almak istediğinde çantanın biraz geride olduğunu fark ettiğini belirten A.T.E., arka sırada Asya kökenli olduğunu düşündüğü bir erkek yolcunun bulunduğunu söyledi. Mağdurun şikâyeti üzerine uçaktaki yolculara yönelik araştırma yapıldı. 18 numaralı sırada yalnızca bir yolcunun bulunduğu ve bu kişinin Çin uyruklu Han Zuo olduğu tespit edildi.

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Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

ŞÜPHELİ İSTANBUL'DAN YURTDIŞINA ÇIKTI

Han Zuo'nun olayın ardından İstanbul'a gittiği ve buradan yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak soruşturma ekiplerinin çalışması sonucunda Zuo'nun yeniden Türkiye'ye geleceği belirlendi.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

HAVALİMANINDAKİ X-RAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelinin Esenboğa Havalimanı'ndaki geçişine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Han Zuo'nun havalimanında X-ray cihazından geçirdiği çantasının içerisindeki ziynet eşyalarının görüntülendiği görüldü. Çantanın X-ray taramasındaki görüntülerinde metal yoğunluğu gösteren unsurlar dikkat çekti. Şüphelinin yakalanmasının ardından yapılan aramada ise çantasında çok sayıda yabancı para ve çeşitli eşyaların yanı sıra, soruşturmanın merkezindeki ziynet eşyalarına ilişkin önemli deliller ele geçirildi.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

KAÇTIĞI DUBAİ'DEN AYNI UÇAKLA GERİ DÖNDÜ

Firari şüpheli Han Zuo, 13 Eylül 2026 günü saat 07.00 sıralarında Dubai'den uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na geldi. Şüpheli, uçaktan iner inmez görevli ekipler tarafından yakalandı. Zuo'nun aynı uçakta bulunan yolculardan K. Ç.'ye ait banka kartlarını da aldığı tespit edildi. K. Ç.'nin de olayla ilgili şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

MAĞDURUN TARİF ETTİĞİ KOLYENİN AYNISI ÇIKTI

Şüphelinin yakalanmasının ardından yapılan üst ve çanta aramasında soruşturma açısından kritik delillere ulaşıldı. Han Zuo'nun üzerinden, A.T.E.'nin ifadesinde özelliklerini ayrıntılı şekilde tarif ettiği kolyenin birebir aynısı ele geçirildi. Şüphelinin sırt çantasında ise farklı ülkelere ait çok sayıda para bulundu.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

Aramada 990 Mısır Poundu, 285 Libya Dinarı, 20 bin Özbekistan Somu, 25 Bulgaristan Larisi, toplam 240 Türkmenistan Manatı, 10 bin Güney Kore Wonu, 20 bin Orta Afrika Frangı, 2 Katar Riyali, 1 ABD doları ile farklı kupürlerde Malezya Ringgiti ele geçirildi. Çantada ayrıca NAVIM MARINE marka erkek kol saati, Çin Merkez Bankası ve Çin Çiftçi Bankası'na ait 3 banka kartı, Çin Halk Cumhuriyeti kimlik kartı ile çeşitli kıyafetler ve kişisel eşyalar bulundu. Bel çantasındaki paralar arasında ise 995 Mısır Poundu, 100 Güney Afrika Randı, 10 Suudi Arabistan Riyali, 40 Birleşik Arap Emirliği Riyali, 5 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, 50 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, 13 ABD Doları, 100 Hong Kong Doları, 570 Rus Rublesi, 9 Umman Riyali, 140 Çin Yuanı, 200 Türk Lirası ve 20 Türk Lirası bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve yabancı paralara, Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda el konularak muhafaza altına alındı.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

"ALTINLARI UÇAKTA YERDE BULDUM"

Han Zuo'nun yakalanmasının ardından aynı gün tercüman eşliğinde ifadesi alındı. Şüphelinin, ele geçirilen altınlarla ilgili "Uçakta yerde buldum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Ancak soruşturma dosyasındaki tespitlerde, şüphelinin üzerinden çıkan kolyenin A.T.E.'nin kayıp olarak bildirdiği ve özelliklerini ayrıntılı biçimde tarif ettiği kolyeyle birebir örtüşmesi dikkat çekti.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

SON BİR YILDA 100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE UÇMUŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Han Zuo'nun son bir yıldaki uçuş trafiği oldu. Şüphelinin 100'ün üzerinde ülkeye uçakla seyahat ettiği uçuş kayıtlarıyla tespit edildi. Zuo'nun Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen'in yanı sıra Kahire, Dubai, Moskova Vnukovo, Pulkovo, Şarika ve Kral Abdülaziz gibi çok sayıda uluslararası havalimanını kullandığı belirlendi. Şüphelinin bu yoğun seyahat trafiği, soruşturmanın kapsamının genişletilmesine neden oldu.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

BAŞKA ÜLKELERDEKİ HIRSIZLIKLAR DA MERCEK ALTINDA

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Han Zuo'nun yalnızca Ankara'daki olayla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Şüphelinin son bir yıldaki uçuş kayıtları tek tek incelenirken, başka ülkelerde de aynı yöntemle hırsızlık yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Zuo'nun seyahat ettiği ülkelerde benzer hırsızlık olaylarının yaşanıp yaşanmadığının araştırılacağı, bağlantılı olabilecek yeni mağdur ve olayların tespit edilmesi halinde soruşturmanın genişletileceği belirtildi.

Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

ÇUBUK'TA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Han Zuo, tercüman eşliğinde alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli Han Zuo'nun tutuklanmasına karar verdi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Zuo'nun uluslararası seyahatleri ve başka ülkelerdeki olası benzer olayların araştırılmasıyla birlikte genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör