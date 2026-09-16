Uluslararası hırsızlık Esenboğa’da son buldu: 2 milyon liralık vurgun sonrası yakalandı! Meğer 1 yılda 100’ün üzerinde ülkeye…

Esenboğa Havalimanı'nda Dubai-Ankara seferinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla başlayan soruşturma, Çin uyruklu Han Zuo'nun uluslararası seyahat trafiğini ortaya çıkardı. Uçakta uyuyan A.T.E.'nin çantasından ziynet kesesinin kaybolması üzerine yapılan incelemede, arka sıradaki tek yolcunun Zuo olduğu belirlendi. Olayın ardından yurtdışına çıkan firari şüpheli, yaklaşık 18 gün sonra yine Dubai'den aynı seferle Ankara'ya gelince Esenboğa'da yakalandı. Üzerinden mağdurun tarif ettiği kolyenin birebir aynısı, çantasından ise çok sayıda ülkeye ait deste deste yabancı para çıktı. Son bir yılda 100'ün üzerinde ülkeye uçakla seyahat ettiği belirlenen Zuo'nun, başka ülkelerde de aynı yöntemle hırsızlık yapmış olabileceği ihtimali üzerine soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İşte akılalmaz olayın detayları...