Ümitcan Şirin sevgililerin 'kanlı buluşma' tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: “Oğlumu katlederken kayda almışlar”

"Kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sonuçta bu planlı bir cinayet. Savcımızın isteği ağırlaştırılmış müebbetti, bizim talebimiz de buydu zaten. Benim 21 yaşındaki fidanım gitti, toprağa koydum. Bir tane çocuğum vardı, başka da yok. O çocuğumu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?"