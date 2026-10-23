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Ümitcan Şirin sevgililerin 'kanlı buluşma' tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: “Oğlumu katlederken kayda almışlar”
Ümitcan Şirin sevgililerin 'kanlı buluşma' tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: “Oğlumu katlederken kayda almışlar”
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin iki sevgilinin buluşma tuzağına düşürülerek, canice katledilmişti. Kan donduran cinayete ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası verildi. Karar sonrası SABAH'a konuşan acılı baba kararı kabul etmediklerini belirterek, "Ümitcan'ı katlederken kayda almışlar. Bir çocuğum vardı onu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" diye isyan etti.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:18