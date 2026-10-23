Trend Galeri Trend Yaşam Ümitcan Şirin sevgililerin 'kanlı buluşma' tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: “Oğlumu katlederken kayda almışlar”

Ümitcan Şirin sevgililerin 'kanlı buluşma' tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: “Oğlumu katlederken kayda almışlar”

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin iki sevgilinin buluşma tuzağına düşürülerek, canice katledilmişti. Kan donduran cinayete ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası verildi. Karar sonrası SABAH'a konuşan acılı baba kararı kabul etmediklerini belirterek, "Ümitcan'ı katlederken kayda almışlar. Bir çocuğum vardı onu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" diye isyan etti.

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Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:18
Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Olay, 26 Temmuz 2025 tarihinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, Gamzenur B. (18), sevgilisi Mustafa O. (22) ve arkadaşlarının kurduğu tuzağa düşürüldü. Mustafa, sevgilisi Gamzenur'dan Ümitcan'a buluşma teklifinde bulunmasını istedi.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Genç kızın çağrısı üzerine buluşmaya giden Şirin, burada Mustafa O., Ramazan Y., Samet E.A. ve Muhammed F.Y. ile karşılaştı. Ümitcan ile Mustafa arasında tartışma çıktı.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Tartışma sonrası Şirin 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahlemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar, çeşitli hapis cezalarına hükmedildi. Mahkeme, Mustafa O.'ya "Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suç sırasında cep telefonuyla kayıt almasını değerlendiren heyet, takdiri indirim uygulamadı.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Mustafa O.'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ramazan Y. ise yaralama sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmazken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Olay yerinde bulunarak yaralama eylemine yardım ettiği değerlendirilen Samet E.A.'ya 8 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, hakkındaki ev hapsi kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Gamzenur B.'ye yardım etme kapsamında, takdiri indirim uygulanarak 7 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine, tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle Muhammed Furkan F.Y.'ye 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle Muhammed Furkan F.Y.'ye 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

"BİR ÇOCUĞUM VARDI ONU DA ELİMDEN ALDILAR"

Kararın ardından SABAH'a konuşan acılı baba Raif Şirin, verilen cezaları kabul etmediklerini belirtti. Oğlunun ölümünün planlı bir cinayet olduğunu savunan baba Şirin, şu ifadeleri kullandı:

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

"Kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sonuçta bu planlı bir cinayet. Savcımızın isteği ağırlaştırılmış müebbetti, bizim talebimiz de buydu zaten. Benim 21 yaşındaki fidanım gitti, toprağa koydum. Bir tane çocuğum vardı, başka da yok. O çocuğumu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?"

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

"OĞLUMU KATLEDERKEN KAYDA ALMIŞLAR!"

Sanıkların yargılama sürecindeki tutumlarına da tepki gösteren Raif Şirin, şahısların suçu kabul etmediklerini ve birbirlerini suçladıklarını belirterek, "Sanıklar 'Ben yapmadım' deyip tahliyelerini istedi. Suçu kabul eden yok. Hepsi birbirinin üzerine atıyor. Çocuğumda 14 bıçak darbesi vardı.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

Yani bunun hepsini bir kişi mi vurdu? Benim oğluma kim işkence etti o zaman? Ümitcan'ımı kim öldürdü? Olayda iki tane bıçak kullanılmış. Olay yaşanırken video bile çekmişler. Çocuğumu katlederken kayda almışlar. Her tarafı kan içindeydi." dedi.

Ümitcan Şirin sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağının kurbanı olmuştu! Acılı baba: Oğlumu katlederken kayda almışlar

AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Kararı kabul etmediklerini belirten Raif Şirin, dosyayı istinafa taşıyacaklarını ifade etti. Oğlunun kaybıyla sarsılan baba, adalet arayışını sürdüreceklerini vurguladı.

#KOCAELİ #İZMİT