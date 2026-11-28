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Ümraniye'deki otopark soygununun perde arkası ortaya çıktı: Film senaryolarını aratmayan plan!
Ümraniye'deki otopark soygununun perde arkası ortaya çıktı: Film senaryolarını aratmayan plan!
İstanbul Ümraniye'de lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki motor teknisyeni Mehmet Bayramoğlu'na ait araçtan 2 kilogram saf altın ve 55 bin Euro çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, film senaryolarını aratmayan soygunun adım adım nasıl planlandığı anlatıldı. Şüphelilerin korsan taksiyle iz kaybettirme çabaları ve döviz bürosunda kimlik engeline takılarak deşifre olma süreci iddianamede yer aldı.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 07:50