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Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?
Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?
2026 YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt maratonu devam ediyor. Peki "2026-2027 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?" İşte ÖSYM YKS takvimi ve e-Devlet başvuru ekranı detayları...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:50