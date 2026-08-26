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Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

2026 YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt maratonu devam ediyor. Peki "2026-2027 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?" İşte ÖSYM YKS takvimi ve e-Devlet başvuru ekranı detayları...

Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:50
Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, üniversite kayıt heyecanı içinde. ÖSYM'nin 2026-YKS yerleştirme takviminde üniversite kayıtları ve e-kayıt için uygulanacak tarihler daha önce duyurulmuştu. Kayıt işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı.

Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için elektronik kayıt dönemi (e-kayıt) 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü sona erecek.

Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite kaydını internet üzerinden tamamlamak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı'ndaki YÖK hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

  • Giriş: e-Devlet hesabınıza T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Hizmeti açın: Arama bölümünden "Üniversite e-Kayıt" hizmetini seçin.
  • Bilgileri kontrol edin: Yerleştiğiniz üniversite ve bölüm bilgilerini inceleyerek gerekli onayları tamamlayın.
  • Belgeyi kaydedin: İşlem sonunda oluşturulan barkodlu elektronik kayıt belgesini indirerek saklayın.

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Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

E-KAYIT YAPTIRINCA OKULA GİTMEYE GEREK VAR MI?

Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların, üniversiteleri tarafından ayrıca istenen belgeler veya yapılması gereken işlemler varsa ilgili üniversitenin duyurularını takip etmesi gerekiyor. ÖSYM de e-kayıt yapan adayların üniversitelerince duyurulan belgelere ve tarihlere göre hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.

Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

YÜZ YÜZE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayan veya yüz yüze kayıt yöntemini tercih eden adaylar, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri üniversiteye başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Yüz yüze kayıtların yapılacağı yer, saatler ve istenecek belgeler üniversitelere göre değişebildiğinden adayların kayıt hakkı kazandıkları üniversitenin duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor.

Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör