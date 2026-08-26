Üniversite Kayıt Takvimi 2026-2027 : Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, e-kayıt nasıl yapılır?

E-KAYIT YAPTIRINCA OKULA GİTMEYE GEREK VAR MI?

Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların, üniversiteleri tarafından ayrıca istenen belgeler veya yapılması gereken işlemler varsa ilgili üniversitenin duyurularını takip etmesi gerekiyor. ÖSYM de e-kayıt yapan adayların üniversitelerince duyurulan belgelere ve tarihlere göre hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.