Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

Üniversite kayıtlarında adayların önünde hem yüz yüze hem de elektronik kayıt seçenekleri bulunuyor. 2026-YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için kayıt tarihleri, e-kayıt işlemleri ve üniversitelerin kayıt sürecine ilişkin uygulayacağı adımlar merak ediliyor.