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Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran adaylar için kayıt süreci de gündeme geldi. Bir programa yerleşen adaylar, kazandıkları üniversitenin kayıt işlemleri için belirlenen tarihleri ve başvuru yöntemlerini yakından takip edecek.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:01
Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

Üniversite kayıtlarında adayların önünde hem yüz yüze hem de elektronik kayıt seçenekleri bulunuyor. 2026-YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için kayıt tarihleri, e-kayıt işlemleri ve üniversitelerin kayıt sürecine ilişkin uygulayacağı adımlar merak ediliyor.

Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 05.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS sonuçlarına göre göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

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Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrencilerin üniversite kampüslerine giderek fiziksel kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak.

Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

ÜNİVERSİTE KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

e-Kayıt yaptırmayan veya özel şartları nedeniyle doğrudan üniversiteye başvurması gereken adaylardan şu belgeler istenir:

  • Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
  • T.C. Kimlik kartı fotokopisi,
  • Vesikalık fotoğraf (Üniversitenin talebine göre 4-12 adet arası),
  • Katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont (İkinci öğretim veya vakıf üniversiteleri için),
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı (Askerlik durumları sistem üzerinden otomatik kontrol edilmektedir).
Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihleri, akademik takvimlerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler fakülte bazlı ders başlangıç tarihlerini kendi resmi web siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor.

Genel tabloya bakıldığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör