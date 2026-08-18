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Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! Üniversite e-kayıtlar hangi tarihte yapılacak?
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran adaylar için kayıt süreci de gündeme geldi. Bir programa yerleşen adaylar, kazandıkları üniversitenin kayıt işlemleri için belirlenen tarihleri ve başvuru yöntemlerini yakından takip edecek.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:01