Trend
Galeri
Trend Yaşam
ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?
ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?
Yükseköğretimde öğrenim hakkını kaybedenlere yeniden üniversiteye dönüş yolu açan düzenlemede başvuru süreci başladı. YÖK tarafından yayımlanan usul ve esaslarla öğrenci affı kapsamındaki adayların izleyeceği yol netleşti. Peki, öğrenci affından kimler yararlanacak, başvuru nereye yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:20