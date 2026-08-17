Trend Galeri Trend Yaşam ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

Yükseköğretimde öğrenim hakkını kaybedenlere yeniden üniversiteye dönüş yolu açan düzenlemede başvuru süreci başladı. YÖK tarafından yayımlanan usul ve esaslarla öğrenci affı kapsamındaki adayların izleyeceği yol netleşti. Peki, öğrenci affından kimler yararlanacak, başvuru nereye yapılacak?

Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:20
ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

7592 sayılı Kanun kapsamında üniversitesiyle ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenim hakkı tanındı. Şartları karşılayanlar, belirlenen süre içinde ilgili yükseköğretim kurumuna müracaat ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek.

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

7592 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvurularını en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde müracaat etmeyen adaylar, kanunla tanınan yeniden kayıt hakkından faydalanamayacak. Üniversitelerin belge teslimi ve başvuru sürecine ilişkin duyuruları kendi resmi internet sitelerinde yayımlanacak.

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, adayın ilişiğinin kesildiği ya da daha önce kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. İstenen belgeler ve başvuru yöntemi üniversitelerin ilanlarına göre değişebileceği için adayların ilgili öğrenci işleri biriminin açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor. Başka bir üniversiteye doğrudan yapılacak müracaatlar, asıl başvuru yerine geçmeyecek.

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ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Üniversitedeki öğrenimi çeşitli nedenlerle yarıda kalanlar, belirlenen koşulları sağlamaları hâlinde yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Kapsam; hazırlık ve intibak sınıflarının yanı sıra ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlardan ayrılan öğrencileri içeriyor. Kanunda belirtilen istisnalara girmemek şartıyla kaydını kendi talebiyle sildirenler ile yerleştiği programa zamanında kayıt yaptıramayan adayların başvuruları da kabul edilecek.

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

GEÇMİŞ YILLARA AİT ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Öğrenci affıyla yeniden kayıt yaptıranlardan, üniversiteden ayrı kaldıkları dönemlere ilişkin katkı payı veya öğrenim ücreti talep edilmeyecek. Öğrenciler yalnızca eğitime başlayacakları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tabi oldukları güncel ödeme yükümlülüklerini yerine getirecek. Ücret miktarı ve ödeme takvimi, kayıt yapılan programın statüsüne göre üniversite tarafından bildirilecek.

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

YATAY GEÇİŞ VE AÇIKÖĞRETİM HAKKI VERİLECEK Mİ?

Yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yerleştirme puanı ve ilgili mevzuatta aranan şartları sağlamaları halinde yatay geçiş imkanından yararlanabilecek. Açıköğretim programlarına geçmek isteyenlerin işlemleri ise Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki eş değer programlar üzerinden yürütülebilecek. Program eşleştirmesi ve intibak kararı ilgili üniversite kurulları tarafından verilecek.