ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvuru nereye yapılacak?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, adayın ilişiğinin kesildiği ya da daha önce kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. İstenen belgeler ve başvuru yöntemi üniversitelerin ilanlarına göre değişebileceği için adayların ilgili öğrenci işleri biriminin açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor. Başka bir üniversiteye doğrudan yapılacak müracaatlar, asıl başvuru yerine geçmeyecek.