Trend Galeri Trend Yaşam Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken sitem...

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken sitem...

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, borç isteme konularına yaklaşımlarıyla dikkat çekti. "Yakın akrabaya borç verilmez." diyen Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile kendisinden talep edilen rakamlar arasındaki büyük farka da sitem etti.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:47
Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren çiftlerinden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, "borç verme" çıkmazına dair çarpıcı ve bir o kadar da samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

Ünlü çift bu konuya farklı bir bakış açısı getirirken, hem hayata dair prensiplerini paylaştı hem de aralarındaki eğlenceli diyaloğu gün yüzüne çıkardı.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

"YAKIN AKRABAYA BORÇ VERİLMEZ."

Borç verme konusunda net çizgileri olduğunu belirten Yağmur Atacan, yakın akrabalarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur."

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Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

Eşinin bu sözlerine hak veren Pınar Altuğ ise borç vermenin dostluk ilişkilerini zedeleyebileceğine dikkat çekerek, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" dedi.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

YAĞMUR ATACAN'DAN SİTEM: "PINAR'DAN 500 BİN İSTERKEN BENDEN..."

Konuşmanın ilerleyen kısımlarında çevresinden gelen borç taleplerindeki rakam farkına değinen Yağmur Atacan, eşine takılmadan edemedi. Kendisinden istenen miktarlarla Pınar Altuğ'dan talep edilen rakamlar arasındaki uçurumu esprili bir dille dile getiren Atacan, herkesi kahkahaya boğan şu sözleri sarf etti:

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

"Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım'dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?"

Çiftin bu samimi ve gerçekçi yaklaşımı, hayranlarının da dikkatini çekti ve magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündemde kalan Pınar Altuğ, kendinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile olan evliliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda tanışma hikayelerinden bahseden Altuğ, kocası Atacan ile aşklarının bir film setinde başladığını açıklamıştı.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

"KURAL TANIMAZ BİR ADAMDI"

2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştıklarını açıklayan Altuğ, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz giyinme odama bir anda girmesiyle başladı." demişti.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

"EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ KOCAMLA BERABER OLMAKTI"

"Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

İLK EVLİLİĞİNDEN HALA PİŞMAN!

İlk evliliğini 2000 yılında Umut Elçi ile 3 yıllık bir evlilik yapan Altuğ, duyduğu pişmanlığı "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" sözleriyle dile getirmişti.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

BİR KIZLARI VAR

2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin bu birlikteliklerinden Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ