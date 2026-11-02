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Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken sitem...
Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken sitem...
Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, borç isteme konularına yaklaşımlarıyla dikkat çekti. "Yakın akrabaya borç verilmez." diyen Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile kendisinden talep edilen rakamlar arasındaki büyük farka da sitem etti.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:47