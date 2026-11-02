Ünlü çiftten borç itirafı! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan dikkat çeken sitem...

"Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım'dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?"

Çiftin bu samimi ve gerçekçi yaklaşımı, hayranlarının da dikkatini çekti ve magazin gündeminde yer aldı.