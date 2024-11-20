Ünlü iş insanı Birol Akpınar'ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! "Çok süslen, duşunu yap, elbiseni..."
Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı. Çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini dedektif gibi sürdü. Melek Akpınar, Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarıyla mahkemenin yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:43