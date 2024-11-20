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Ünlü iş insanı Birol Akpınar'ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! "Çok süslen, duşunu yap, elbiseni..."

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı. Çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini dedektif gibi sürdü. Melek Akpınar, Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarıyla mahkemenin yolunu tuttu.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:43
Ünlü iş insanı Birol Akpınar’ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! Çok süslen, duşunu yap, elbiseni...

Melek Akpınar eşine zina nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İş adamı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak, Melek Akpınar'ın kendisini yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü.

Ünlü iş insanı Birol Akpınar’ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! Çok süslen, duşunu yap, elbiseni...

"EVİN HARCAMALARINI ÖDEMİYOR"

Boşanma davasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Melek Akpınar mahkeme tarafından Beşiktaş'ta kendisine tedbir olarak verilen aile apartmanında oturduğunu, boşanma davasıyla birlikte Birol Akpınar'ın çalışan ücretlerini ve evin faturalarını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu.

Ünlü iş insanı Birol Akpınar’ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! Çok süslen, duşunu yap, elbiseni...

Dilekçede Birol Akpınar'ın daha evvelce kendisi tarafından ödenen evde çalışan işçilerin maaş ve sigortaları, evin fatura ve aidatını artık ödemediği belirtildi. Melek Akpınar bu davranışın tek nedeninin boşanma davasından dolayı Birol Akpınar'ın kendisini cezalandırıp zor düşürmeye çalıştığını amacın kötü niyet olduğunu ifade etti.

Ünlü iş insanı Birol Akpınar’ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! Çok süslen, duşunu yap, elbiseni...

İCRA İNKAR TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Melek Akpınar, mahkeme tarafından aile konutunun sabit ödemeleri (elektrik, doğal gaz, su..) personelin maaş, sigorta, ikramiye, özel görev masraflarının Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerinin kabul edildiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine icra takibi başlatmalarıyla birlikte Birol Akpınar'ın icra takibine itiraz ettiğini söyledi.

Ünlü iş insanı Birol Akpınar’ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! Çok süslen, duşunu yap, elbiseni...

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunan Melek Akpınar, davalı Birol Akpınar'ın sorumluluğunda bulunan borcunu kötü niyetli olarak ödemeyerek itiraz ettiğini ifade etti.

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