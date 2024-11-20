Ünlü iş insanı Birol Akpınar'ın fantezi mesajları başını yaktı: Milyarlık boşanma davasında yeni detaylar! "Çok süslen, duşunu yap, elbiseni..."

Melek Akpınar eşine zina nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İş adamı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak, Melek Akpınar'ın kendisini yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü.