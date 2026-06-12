Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Selin Ciğerci, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin olduğu 14 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi.