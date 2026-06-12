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Ünlü isimlere 'uyuşturucu' soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Selin Ciğerci, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin olduğu 14 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 10:46
Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 isim gözaltına alınmıştı. Listede, Beren Saat, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Selin Ciğerci, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin olduğu belirtildi. Öte yandan CHP'li Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de gözaltı listesinde olduğu ancak Beker'in ise dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in konutunda saklandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

BABASININ EVİNE SIĞINDI

Soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in konutunda saklandığı tespit edildi. Söz konusu adrese yapılan basında Beker de gözaltına alındı.

Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

MANKENDEN 7.43 GRAM ESRAR ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda manken Tessy Ramos Correia'nın evinden 7.43 gram esrar maddesi, modellik firma sahibi Mehmet Yıldız'ın evinden ise hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

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Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!


TEST VERİP ADLİYEYE SEVK OLDULAR

Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi için biyolojik örnek veren isimler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

ÜNLÜ İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

İş adamı Ali Efe Bezci ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer isimler; şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, şarkıcı Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat, yönetmen Mehmet Cem Karcı, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, internet fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ve CHP Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KENAN DOĞULU