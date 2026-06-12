Ünlü isimlere ’uyuşturucu’ soruşturmasında kritik gelişme: 9 kişi tutuklandı!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 isim gözaltına alınmıştı. Listede, Beren Saat, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Selin Ciğerci, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin olduğu belirtildi. Öte yandan CHP'li Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de gözaltı listesinde olduğu ancak Beker'in ise dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in konutunda saklandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.