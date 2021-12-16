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Ünlü modelin evini görenler şaşkına döndü! 'Kira vermek istemiyorum' dedi ve...

Son yıllarda artan kira fiyatları ve servet değerindeki ev fiyatları insanları farklı arayışlara itiyor. Dünyanın birçok yerinde doğayla iç içe olmak ya da daha az masrafla daha rahat bir hayat yaşamak isteyenler ilginç işlere imza atıyor. Ünlü İngiliz model de bir kararla hayatını baştan aşağı değiştirdi. Kimberley Marren, bebeğiyle birlikte Londra'da ciddi bir kira bedeli ödediği evi bırakıp şaşkına çeviren yeni bir yaşam alanına geçti. Görünce siz de çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:23 PAYLAŞ