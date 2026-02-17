Trend Galeri Trend Yaşam Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İşte isim isim tam liste: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu...

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İşte isim isim tam liste: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu...

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 17 isim gözaltına alındı. İşte isim isim o liste...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 09:48
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenledi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, fenomen Hakan Kakız'ın aralarında bulunduğu 17 isim gözaltına alındı.

İŞTE O İSİMLERİN TAMAMI

1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan

KAAN TANGÖZE VE İSMAİL HACIOĞLU'NUN İKAMETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda arama esnasında Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin ikametinden 17.6 gram esrar, İsmail Hacıoğlu'nun ikametinden daralı 33 gram esrar, iş adamı Barış Talay'ın ikametinden 1.86 gram esrar ve Murat Cevahiroğlu'nun ikametinde 5 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Fotoğraf: Aygün Aydın

Fotoğraf: Buse Görkem

Fotoğraf: Hakan Kakız