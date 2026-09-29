Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme organize ettik. Bir müjde ile geldim. Sağlık Bakan Yardımcımız Nurullah Okumuş ile görüşme sağlandı. 2006'da yayınlanan yönetmelik çok eski. Çok olumlu bir dönüş oldu. Yeni bir yönetmelik için revizyon çalışması yapacağız. Bir komisyon kurup, çalışmaları yapıp, Bakanlığa bildireceğiz. Şu andaki Tüp Bebek Yönetmeliği'nde yaş aralığı 23-40 yaş kabul ediliyor. Bu yaşın 20-45 yaş aralığına çekilmesini öneriyoruz. Hatta 18 yaşına bile çekilebilir."