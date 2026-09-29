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Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin kongresinde dünyada doğurganlık hızının düşmesiyle yaşanan alarma dikkat çekildi. Konuya Sağlık Bakanlığı da el attı. Kongrede bir yandan da bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen teknolojilerin artık tüp bebek laboratuvarlarına girdiği konuşuldu. Ve tüm bunlar 'Yapay zeka bebekleri mi geliyor?' sorusunu sordurdu.

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GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 09:37
Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl Kıbrıs'ta beşincisini düzenlediği kongresinde bin 200 uzman, üremenin ve üreme tıbbının geleceğini konuştu.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

DURUMUMUZ VAHİM
Kongre Başkanı, Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Dünyada ne yazık ki her geçen gün üremenin giderek azaldığı ve üreme yaşının giderek arttığı görülüyor.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Dünyada bugün doğurganlık hızı 2.25 çocuğa kadar düşmüş durumda. Bugün dünyadaki yüzde 55 ülke 2.1 doğurganlık hızının altında kaldı.

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Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Türkiye'de durum çok daha vahim. Biliyoruz ki 2001 yılında 2.38 olan doğurganlık hızımız 2024'te 1.48'e kadar gerilemiş durumda.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı dünyada 28.3'ken, Türkiye'de ise 29.7'lere kadar yükselmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda, belki de hiçbir dönemde üreme tıbbına bugünki kadar ihtiyaç duyulmadı" dedi.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

YENİ YÖNETMELİK GELİYOR
Prof. Dr. Tıraş sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık görevimiz sadece infertiliteyi yani kısırlığı tedavi etmek değil. İnfertiliteyi, üreme potansiyelini doğru yönetmek, kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek ve bilimin sunduğu yenilikleri güvenli ve etik biçimde hastalarımıza ulaştırmak zorundayız.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme organize ettik. Bir müjde ile geldim. Sağlık Bakan Yardımcımız Nurullah Okumuş ile görüşme sağlandı. 2006'da yayınlanan yönetmelik çok eski. Çok olumlu bir dönüş oldu. Yeni bir yönetmelik için revizyon çalışması yapacağız. Bir komisyon kurup, çalışmaları yapıp, Bakanlığa bildireceğiz. Şu andaki Tüp Bebek Yönetmeliği'nde yaş aralığı 23-40 yaş kabul ediliyor. Bu yaşın 20-45 yaş aralığına çekilmesini öneriyoruz. Hatta 18 yaşına bile çekilebilir."

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

Prof. Dr. Tıraş, bir yandan doğurganlık hızı tüm dünyada düşerken, bir yandan da tüp bebek tedavilerinde inanılmaz gelişmelerin yaşandığını söyleyerek, "Günümüzde laboratuvarlarda kullanılan yöntemler çok daha ileri bir noktaya ulaştı. Embriyonun gelişimi saat saat takip edilebiliyor, genetik özellikleri transferden önce değerlendirilebiliyor hatta yapay zekadan hangi embriyonun öncelikli olarak transfer edilebileceği konusunda destek alınabiliyor" dedi.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

24 SAAT EMBRİYOYU İZLİYORUZ
Prof Dr. Tıraş, tüp bebekte en sağlıklı embriyoyu seçmek için nasıl bir işlem uyguladıklarını ise şöyle anlattı: "Klasik yöntemde embriyoların gelişimi belirli zamanlarda mikroskop altında değerlendirilirdi. Ancak yeni nesil tedavilerde görüntüleme sistemleri, embriyoların gelişimini, bulundukları özel cihazdan çıkarılmadan belirli aralıklarla görüntülemeye olanak sağlıyor. Gelişim süreci adeta bir film gibi izlenebiliyor. Embriyonun bir çeşit tomografisini çekiyorlar. Işıkla çalışan bir sistem. Embriyonun iç yapısını hızlı bir şekilde inceleyip, acaba bir genetik anomali var mı tespit edebiliyor."

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

BEBEĞİ YAPAY ZEKA MI SEÇİYOR?
Tüp bebekte, görüntülerin artık yapay zeka tarafından analiz edildiğini de söyleyen Prof. Dr. Tıraş, "Yapay zeka, embriyoların gelişim sürecine ait görüntüleri inceliyor. Embriyologların hangi embriyoların öncelikli değerlendirilebileceğine karar vermesine yardımcı oluyor. Bu durum kulağa 'Bebeği yapay zeka mı seçiyor' gibi gelebilir. Yine de son kararı hekim ve embriyolog veriyor" dedi.

Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor?

EMBRİYO SIVISINDAN GENETİK İNCELEME
Genetik teknolojisinde de çok büyük gelişmeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tıraş, "Eskiden embriyolardan hücre alarak bunların genetiğini belirlerken, önümüzdeki dönemlerde hücre almadan embriyonun yüzdüğü sıvının incelenmesi ile bu işlemler belirlenebilecek" dedi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör