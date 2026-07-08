Urla’nın sakız enginarı dünya liderlerinin sofrasında! Ankara’daki NATO Zirvesi’nde konuklara ikram edildi

'DÜNYA LİDERLERİNİN BİZİ SEÇİP, ENGİNAR YEMELERİNDE MUTLULUK DUYDUK'

Ürettiği enginarların dünya liderlerinin sofrasına göndermenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çapacı, "Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünlere geldik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor.