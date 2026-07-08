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Urla’nın sakız enginarı dünya liderlerinin sofrasında! Ankara’daki NATO Zirvesi’nde konuklara ikram edildi
Urla’nın sakız enginarı dünya liderlerinin sofrasında! Ankara’daki NATO Zirvesi’nde konuklara ikram edildi
Coğrafi işaretli Urla sakız enginarı, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edildi. Üretici İlker Çapacı, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri enginarların tercih edilmesinin hem kendileri hem de Urla için büyük gurur olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 13:21