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Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için gözler bugün gerçekleştirilen oylamaya çevrildi. Daha önce yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından belediye meclisi yeniden toplandı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekilliği için yarışıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 13:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 13:11
Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?
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Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminin yeniden yapılmasıyla birlikte oyların dağılımı ve seçimin sonucu yakından takip ediliyor. Adayların aldığı oylar ve yeni başkan vekilinin kim olacağı, seçim sürecinin tamamlanmasıyla netleşecek.

Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

Mecliste yapılan yoklamın ardından seçim başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

İLK TUR TAMAMLANDI

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ilk tur oylaması tamamlandı.

İlk tur sayım sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı 21, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı ise 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

AK PARTİ ADAYI DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN

2. TUR SONUÇLARI

Kullanılan oy: 42

Cumhur İttifakı: 22

CHP/Yeni Parti: 20

Geçersiz: 0

Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

CHP ADAYI SİBEL TAN ÇETİNKAYA

3. TUR SAYIM SONUÇLARI

Kullanılan oy: 42

Cumhur İttifakı: 23

CHP/Yeni Parti: 19

Geçersiz: 0

Dördüncü turda en çok oy alan aday başkanvekili seçilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör