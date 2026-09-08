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Üsküdar belediyesi başkan vekili sonuçları: Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçları açıklandı mı?

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için gözler bugün gerçekleştirilen oylamaya çevrildi. Daha önce yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından belediye meclisi yeniden toplandı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekilliği için yarışıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 13:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 13:11