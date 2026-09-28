Trend Galeri Trend Yaşam Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

Evlerde özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan rutubet, nem lekesi ve boya kabarmaları yaşam kalitesini düşüren en büyük sorunların başında geliyor. Birçok kişi neme karşı önlem almaya çalışsa da sorunun duvarın içindeki bir su sızıntısından mı yoksa evin içindeki havalandırma eksikliğinden mi kaynaklandığını kestiremiyor. Tam da bu noktada, evdeki malzemelerle uygulayabileceğiniz 2 günlük pratik bir test yöntemi imdada yetişiyor. İşte boşuna masraf yapmaktan sizi kurtaracak o bilimsel test yöntemi ve detayları...

Giriş Tarihi: 28.09.2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 14:01
Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!
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Duvarda beliren bir küf veya nem lekesi her zaman ev içi havalandırmadan kaynaklanmıyor olabilir. Duvarın arkasındaki patlak bir su borusu, temeldan yükselen su ya da dış cephedeki çatlaklar da aynı görüntüye yol açabiliyor. Usta çağırmadan veya binlerce lira harcamadan önce nemin gerçek kaynağını bulmanızı sağlayacak etkili alüminyum folyo test yöntemi açıklandı.

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

ADIM ADIM ALÜMİNYUM FOLYO TESTİ

Evinizdeki nemli, küflü veya boyası dökülen duvarın sırrını çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!
  • Hazırlık: Yaklaşık 20x20 santimetre boyutlarında bir parça alüminyum folyo kesin.
  • Uygulama: Nemli olduğundan şüphelendiğiniz veya boyası kabaran duvara folyoyu gergin bir şekilde yerleştirin.
  • Hava Yalıtımı: Folyonun dört kenarını hiçbir yerden hava almayacak şekilde bantla tamamen kapatın.
  • Bekleme Süresi: Folyoyu duvarda 24 ila 48 saat (2 gün) boyunca hiç dokunmadan bekletin.
Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANIR?

İki günün sonunda folyoyu dikkatlice duvardan sökün ve su damlacıklarının hangi yüzde toplandığına bakın:

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

Duvara Bakan Yüzde (İç Taraf) İslaklık Varsa:

Sorun evin iç havasında değil, duvarın içinden veya dışarıdan gelen bir su sızıntısındadır. Su; dış sıvadaki bir çatlaktan, patlak bir borudan ya da temelden yükselerek geliyor olabilir. Bu durumda sorunun üzerini boyamak işe yaramaz; mutlaka profesyonel bir usta yardımıyla yapısal onarım yaptırılması gerekir.

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

ODAYA BAKAN YÜZDE (DIŞ TARAF) İSLAKLIK VARSA:

Sorun binanın kendisinde veya borularda değil, evin iç hava kalitesi ve yoğuşmadır. Ilık ve nemli iç ortam havası, soğuk dış duvara çarptığında yoğuşarak folyo üzerinde birikir. Yetersiz havalandırmadan kaynaklanır.

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

EV İÇİ NEMLE MÜCADELE ETMENİN ETKİLİ YOLLARI

Test sonucunda nemin oda havasından kaynaklandığı anlaşıldıysa, küf oluşumunun önüne geçmek için şu önlemleri alabilirsiniz:

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

Günlük Havalandırma: Kış aylarında bile karşılıklı pencereleri açarak evi günde en az 15 dakika havalandırın.

Açıkta Çamaşır Kurutmayın: Ev içinde çamaşır kurutmak, yemek pişirmek ve duş almak havadaki nemi hızla artırır. Bu süreçlerde ortamı mutlaka havalandırın.

Nem Dengesi: İdeal oda nem seviyesini yüzde 40 ile 60 arasında tutmaya özen gösterin. Yüksek nemli odalarda gerekirse bir nem alma cihazı kullanın.

Usta çağırmadan önce mutlaka deneyin: Duvara 1 parça alüminyum folyo yapıştırıp 2 gün bekleyin!

Önemli Not: Alüminyum folyonun kendisi nemi azaltmaz, yalnızca kaynağını tespit etmenizi sağlar. Leke temizlenip ev havalandırıldıktan sonra da folyo nemin duvarın içinden geldiğini gösteriyorsa, zaman kaybetmeden onarım yaptırmalısınız.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör