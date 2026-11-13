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Uyduda çölün ortasındaki 'beyaz kemikler' gibi görünüyor: Buraya sivillerin girmesi yasak!
Uyduda çölün ortasındaki 'beyaz kemikler' gibi görünüyor: Buraya sivillerin girmesi yasak!
Amerika'nın Arizona çölünde, uçsuz bucaksız kumların ortasında yan yana dizilmiş binlerce dev yolcu ve savaş uçağını hiç gördünüz mü? Uydu görüntülerinde bile yer alan bu yer, halk arasında "Uçak Mezarlığı" (The Boneyard) olarak bilinen Davis-Monthan Hava Üssü.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:01