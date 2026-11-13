Uyduda çölün ortasındaki ’beyaz kemikler’ gibi görünüyor: Buraya sivillerin girmesi yasak!

Uydularda "Beyaz Kemikler" Gibi Görünüyor

Üssün adının neden "Boneyard" (Kemiklik/Mezarlık) olduğunu gösteren ilginç bir detay daha var: Uçakları korumak için kaplanan o beyaz sıvı (Spraylat), uydu görüntülerinden bakıldığında çölün ortasında yan yana dizilmiş bembeyaz insan kemiklerini andırıyor.

Bu yüzden Google Earth üzerinde dünya genelinde en çok koordinatı aratılan ve incelenen yerlerin başında geliyor.