Uyuyamayanlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Gece yatmadan önce bunu yemek derin uykuyu tetikliyor…

UYKUNUN GİZLİ KAHRAMANI: TRİPTOFAN AMİNO ASİDİ

Yumurta, muz, hurma, süt, fıstık ve kümes hayvanlarında doğal olarak bulunan triptofan, uzun süredir uyku indükleyici bir içerik olarak öne sürülüyor. Vücudumuz için elzem bir amino asit olan triptofan, fizyolojik süreçlerde ve uyku düzenlemesinde hayati rol oynayan serotonin nörotransmitterinin öncülüdür.

Serotonin ise uyku-uyanıklık döngümüzü yöneten ana hormon olan melatoninin temel yapı taşıdır. Dolayısıyla triptofan açısından zengin gıdalar tüketmek, beynin uyku hormonlarını üretmesi için ihtiyaç duyduğu hammaddeyi doğrudan sağlar.