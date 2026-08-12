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Uyuyamayanlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Gece yatmadan önce bunu yemek derin uykuyu tetikliyor…
Uyuyamayanlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Gece yatmadan önce bunu yemek derin uykuyu tetikliyor…
Kaliteli bir gece uykusu çekmek günümüzün en büyük lükslerinden biri haline geldi. Çoğu zaman uykusuzlukla mücadele etmek için farklı yöntemlere başvursak da, çözüm aslında akşam tabağımızda yatıyor olabilir. Son yapılan bilimsel araştırmalar, gece yatmadan önce doğru gıdaları tüketmenin uyku kalitesini doğrudan artırdığını, yanlış ve işlenmiş gıdaların ise uyku döngüsünü altüst ettiğini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 15:48