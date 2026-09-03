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Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! 'Beni şantajla zorla yanında tuttu'
Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! "Beni şantajla zorla yanında tuttu"
Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik (26), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. (30) tarafından oturduğu sitenin girişinde darbedildi. Yardım çağrısında bulunan Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu" dedi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:19