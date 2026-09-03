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Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! "Beni şantajla zorla yanında tuttu"

Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik (26), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. (30) tarafından oturduğu sitenin girişinde darbedildi. Yardım çağrısında bulunan Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:19
Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

Bahçeşehir'de yaşayan hemşire Ebru Anik, 2023 yılı Aralık ayında Mustafa M. ile başlayan 3 yıllık ilişkilerinin son 1,5 yılında şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğinde ise tehdit ve şantajla ilişkiyi sürdürmeye zorlandığını öne sürdü. Ailesinin de tehdit edilmesi üzerine korktuğu için şikayetini geri çekmek zorunda kalan Anik, yaklaşık bir ay önce darbedildi, burnu kırıldı. Tekrar şikayetçi olan Anik Mustafa M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

" HALA BENİ TEHDİT EDİYOR"

Anik, 27 Ağustos saat 06.30 sıralarında yaşadığı sitenin girişine gelen Mustafa M.'nin saldırısına uğradı. Anik, " Uzaklaştırma kararı bile bu adamı durduramıyor, hala beni tehdit ediyor, dışarıda geziyor, ifade veriyor ve çıkıyor' dedi.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

"HER SEFERİNDE BENİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA ZORLA YANINDA TUTTU'

Ebru Anik, "Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Tehdidin boyutları her seferinde o kadar çok arttı ki aileme kadar ulaştı ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Şikayetimi geri çekmezsem eğer beni, ailemi öldürmekle, kardeşimi öldürmekle tehdit ediyordu ve ben bu yüzden şikayetimi korktuğum için geri çekmek zorunda kalıyordum. Ama artık öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Bu cesareti bir ay önce kendimde buldum. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darbedildim. Bu adamı hiçbir şey durduramıyor" diye konuştu.

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Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

'UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN KAPIMA GELDİ'

Anik, "Yaklaşık 2-3 ay önce burnum kırıldı. Sonrasında hemen gidip yani beni tehdit ettiği için hemen gidip şikayetçi olamadım ama kendisinden gizlice gidip darp raporu aldım. Bir ay önce gittim tekrar şikayetçi oldum. Zaten her gün beni tehdit ediyor. Elimde ses kayıtları, mesajlar, her şey var. Uzaklaştırma kararına rağmen de 27 Ağustos tarihinde kapıma geldi. Beni sitenin bütün güvenlikleri ve site sakinleri önünde, yani gündüz apaçık, insanların içinde beni darbetti.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

Sabah 06.30'da güvenlikten arandım, misafirim geldiği söylendi. Kim olduğunu sordum, ben misafir beklemiyorum dedim. 'Misafiriniz var' dedi, gitmiyor, ısrarcı' dediler. Ben de, yukarıya yollamayın. Kim ise ben inip bakacağım dedim. Ondan sonra indiğimde gördüm kendisini ve polisler benden sürekli delil istediği için; ben sürekli karakola gidiyorum ve düzenli olarak sürekli zaten şikayette bulunuyorum ama delil istiyorlar. Burnum kırıldı, dediğimde bile 'Burnunuz kırıkken video var mı?' diyorlar.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

Benden delil istiyorlar. Ben de doğal olarak onu orada gördüm. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kapıma gelmiş, bağırıp çağırıyordu. Videoya çekmeye başladım. O sıra onun yanına giderken çoktan ben içerideki güvenliğe polisi aramasını söyledim zaten. Kendisinin eli kolu çok uzun. Beni sürekli, 'Benim emniyetten tanıdıklarım var, benim elim çok güçlü. Kanıtlayamazsın, edemezsin' Bu şekilde bir sürü şey söylüyordu, her zaman söylüyor. Ki bunları söylerken bile mesajları var. Hepsinin ekran fotoğrafları duruyor" dedi.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

"HİÇBİR ŞEKİLDE KORKMUYOR"

Anik, "Ben şu anda kendi oturduğum evin sitesinde darbedildim ve ben bu görüntüleri alamıyorum. Yani site bana görüntüleri vermiyor. 'Savcılığa gidip, bu şekilde savcılıktan dilekçe alarak görüntüleri polis eşliğinde alabilirsiniz' dediler. Ben zaten can güvenliğimden endişe ettiğim için evimden bile çıkamıyorum. Savcılığa nasıl gideyim ki? Zaten evimde darbedildim, evimin altında darbedildim, bütün güvenliklerin gözü önünde. Bu adam ne kanundan, ne hukuktan, ne adaletten, ne uzaklaştırma kararından hiçbir şeyden korkmuyor. Herkesin içinde bana bunu yapan adam, kimsenin olmadığı yerde beni yakaladığında ne yapar? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım, bana hiçbir şey olmaz, beni kim durdurabilir.' Hatta bana şunu bile yazmış mesajla teyitli: 'Ben cezaevine girsem ne olacak? Hadi girdim diyelim. Girdikten sonrasını sana ne yapacağımı bir düşün, neler yapabileceğimi düşün.' Hiçbir şekilde korkmuyor.

Uzaklaştırma kararı dinlemeyen eski sevgili dehşet saçtı! Beni şantajla zorla yanında tuttu

'BENDEN KURTULMAN İÇİN TEK ÇAREN BENİ ÖLDÜRMEN'

Ebru Anik, "Ben kendisini zaten sürekli engelliyorum. Sürekli başka numaralardan, başka hesaplardan mesaj atıyor, hepsi kanıtlı şekilde elimde mevcut. Kendisi yazmış bu cümleyi: 'Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem' yazmış.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör