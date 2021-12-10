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Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı

Son yıllarda uzay araştırmalarında büyük mesafeler katedildi. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni keşifler yapıldı. Ancak bu araştırmalar diğer yandan da bir yarışı tetikledi. NASA, ESA, CNSA gibi resmi kurumların dışında SpaceX, Blue Origin ve başka özel şirketler de uzay yarışına dahil oldu. Çin şimdi uzay araştırmalarında yeni bir adım attı ve Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:45
Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

Uzay yarışında yeni hamle! Uyduları yörüngeye fırlattı
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