Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

AY'A GİTMEK NEDEN DAHA KOLAY?

İnsanlık bugüne kadar uzaya yüzlerce astronot gönderdi, hatta Ay yüzeyinde yürüdü. Ancak Pasifik'in tabanındaki bu noktaya inmek çok daha büyük bir mühendislik harikası gerektiriyor. Uzay boşluğundaki basınç farkı sadece 1 atmosfer iken, Mariana Çukuru'nun en derin yeri olan Challenger Derinliği'nde bu oran 1000 atmosferin üzerine çıkıyor.

Bu durum, suyun altında devasa bir çelik bloğun üzerine binen binlerce tonluk ağırlığa eşdeğer. En ufak bir malzeme hatası veya mikroskobik çatlak, aracın milisaniyeler içinde patlamasına yol açabiliyor.