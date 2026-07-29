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Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi
Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi
Okyanusların en karanlık ve ulaşılmaz noktasında, yeryüzünün tüm sınırlarını zorlayan bir derinlik yatıyor. İnsanlığın Ay'a ayak basmasından bile daha büyük zorluklarla erişilebilen bu devasa alan, yeryüzünün saklı kalmış en büyük sırlarına ev sahipliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 15:59