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Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

Okyanusların en karanlık ve ulaşılmaz noktasında, yeryüzünün tüm sınırlarını zorlayan bir derinlik yatıyor. İnsanlığın Ay'a ayak basmasından bile daha büyük zorluklarla erişilebilen bu devasa alan, yeryüzünün saklı kalmış en büyük sırlarına ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 15:59
Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

İnsanoğlu uzaya ulaşmayı başarsa da, yeryüzünde hâlâ keşfi son derece zor noktalar bulunuyor. Pasifik Okyanusu'nun kilometrelerce altındaki bu devasa çukur, aşırı basınç ve zifiri karanlık nedeniyle dünyanın en ulaşılması güç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte gizemini koruyan o büyüleyici bölge...

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

YERYÜZÜNÜN EN DERİN YARIĞI
Challenger Derinliği olarak adlandırılan bu devasa çukur, yaklaşık 11 kilometreye varan derinliğiyle doğanın sınırlarını zorluyor. Yeryüzünün en yüksek noktası olan Everest Dağı bu yarığın en tabanına yerleştirilseydi bile zirvesi su yüzeyine ulaşamıyor, üzerinde kilometrelerce su kütlesi kalıyordu.

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

METREKAREYE TONLARCA BASKI
Bu karanlık noktada suyun yarattığı baskı, yüzeydekinden yaklaşık 1000 kat daha fazla. İnsan bedenini anında etkisiz hale getirebilecek bu aşırı koşullar nedeniyle bölgeye yapılan araştırmalar son derece sınırlı kalıyor. Yüksek teknolojiye sahip özel tasarlanmış titanyum gövdeli denizaltılar dışında hiçbir yapının bu derinliğe dayanması mümkün olmuyor.

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Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

ZİFİRİ KARANLIKTA YAŞAM MÜCADELESİ
Güneş ışığının tamamen yok olduğu ve dondurucu soğuğun hakim olduğu bu derinlikte yaşamın imkansız olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekleştirilen özel dalışlar; yüksek basınca adapte olmuş, kendi ışığını üretebilen ve gezegenin başka hiçbir yerinde rastlanmayan sıra dışı canlı türlerinin bu dev yarığın tabanında varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

AY'A GİTMEK NEDEN DAHA KOLAY?
İnsanlık bugüne kadar uzaya yüzlerce astronot gönderdi, hatta Ay yüzeyinde yürüdü. Ancak Pasifik'in tabanındaki bu noktaya inmek çok daha büyük bir mühendislik harikası gerektiriyor. Uzay boşluğundaki basınç farkı sadece 1 atmosfer iken, Mariana Çukuru'nun en derin yeri olan Challenger Derinliği'nde bu oran 1000 atmosferin üzerine çıkıyor.

Bu durum, suyun altında devasa bir çelik bloğun üzerine binen binlerce tonluk ağırlığa eşdeğer. En ufak bir malzeme hatası veya mikroskobik çatlak, aracın milisaniyeler içinde patlamasına yol açabiliyor.

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

DERİNLİKTE TİTANYUM ZIRHLAR YARIŞIYOR
Sıradan denizaltıların sadece birkaç yüz metreye inebildiği bir dünyada, buraya ulaşabilmek için devasa duvar kalınlıklarına sahip özel titanyum ve çelik alaşımlı küreler tasarlanıyor. Yolculuk saatlerce sürse de tabanda kalınabilecek süre sınırlı. Aksi takdirde dondurucu soğuk ve devasa basınç, aracın yaşam destek sistemlerini tükenme noktasına getiriyor.

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi

İNSANLIĞIN KİRLİ İZİ DERİNLERDE DE KARŞIMIZA ÇIKTI
Keşif ekibinin en çok şaşırdığı detaylardan biri ise canlı türlerinden ziyade insanoğlunun geride bıraktığı izler oldu. Yeryüzünün en ulaşılmaz noktasına yapılan son teknik dalışlarda, tabanda plastik atıklara ve ambalaj kalıntılarına rastlandı. Gezegenin en karanlık sırrı bile insan müdahalesinden kaçamadı.

Uzaya gitmekten bile daha zor! Pasifik’in altındaki o gizemli noktayı sadece birkaç kişi görebildi
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör