Uzaydan bir sinyal geldi! Arkasında kim var?

Bu özellik, bilim insanlarına sinyalin kaynağını belirlemekte kritik bir ipucu verdi. Beta Pictoris yıldızı, Güneş'ten daha sıcak ve daha kütleli bir A6V tipi yıldız; ancak araştırmacılara göre bu tür yıldızlarda radyo emisyonuna neden olabilecek bilinen hiçbir fiziksel mekanizma, gözlemlenen sinyali açıklayamıyor. Bu da sinyalin kaynağının yıldızın kendisi değil, gezegen olduğunu gösteriyor.