Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

"İNSANLARA BÜYÜK BİR TESELLİ OLUYORLAR"

"Dünyada çok fazla acı ve üzüntü var. Benim için en güzel olan şey, kedilerin insanlara teselli vermesi. Buraya çok sayıda insan geliyor. Bazıları ağlayarak geliyor ve bana sarılmak istiyor. Bu hesabı açtığım için teşekkür ediyorlar. Çünkü kediler sayesinde büyük mutluluk duyduklarını, bir süreliğine de olsa acılarını unuttuklarını söylüyorlar."