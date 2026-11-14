Trend Galeri Trend Yaşam Üzerinde 'Polis' yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Üzerinde 'Polis' yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Kanal kenarındaki bir tekne evde yaşayan ve siyah tüyleriyle dikkat çeken kedi, giydiği "Polis" yazılı can yeleğiyle kısa sürede mahallenin maskotu haline geldi. İşte herkesin onu gerçekten resmi bir görevli zannettiği bu sevimli kedinin şaşırtıcı hikayesi!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 14:51
Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Şehirdeki su kanalları çevresinde yaşayanların hayatına renk katın, sıra dışı dostluklara sahne olan olaylara bir yenisi daha eklendi. Su kenarındaki bir evde sahibi Lydia Faber ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki siyah kedi Nimis, sevimli görünümü ve ilginç detaylarıyla kısa sürede milyonların sevgisini kazanmayı başardı.

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

SU TEHLİKESİNE KARŞI BAŞLADI

Bölgedeki su kanallarında ne yazık ki geçmişte pek çok kedinin suya düşerek tehlike atlattığını belirten sahibi Lydia Faber, bu durumun önüne geçmek için radikal bir karar aldı.

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Evcil hayvanlar için özel olarak üretilen can yeleklerini keşfeden Faber, henüz yavruyken Nimis'e can yeleği giydirmeye başladı. 10 aylık kardeşi Boef'ün de bulunduğu bu özel yelekler, kedilerin hayatını bugüne kadar defalarca kurtardı.

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Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

"MAHALLE POLİSİ" LAKABINI ALDI

Siyah tüyleri üzerindeki parlak sarı can yeleğiyle sokaklarda ve çevrede dolaşan Nimis'i gören mahalle sakinleri, kısa süre sonra ona "mahalle polisi" yakıştırmasını yaptı. Bir oyuncakçıda fark ettiği "Police" armalarını yeleğe ekleyen Faber, bu eğlenceli yakıştırmayı resmileştirmiş oldu. Öyle ki, mahalledeki bazı vatandaşlar ve çocuklar Nimis'i gerçekten resmi bir görevli sanarak ona büyük bir sevgi ve saygıyla yaklaşıyor.

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

MİLYONLARI PEŞİNE TAKTI

Nimis'in dijital dünyada tanınması ise tamamen tesadüf eseri gelişti. Uzakta yaşayan iki küçük yeğenine kedilerin sevimli videolarını göndermek amacıyla bir hesap açan Faber, hesabın yanlışlıkla "herkese açık" ayarda kaldıgını uzun süre fark etmedi. Paylaştığı dördüncü videonun kısa sürede 4,5 milyon kez izlenmesiyle birlikte telefonunun bildirim seslerinden susmaz hale geldiğini belirten Faber, o anları şu sözlerle anlatıyor

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

"Bir anda mesaj kutum dolup taştı ve çok sayıda kişi hesabımı takip etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Meğer hesabım herkese açıkmış ve ben bunun farkında değilmişim. Her şey böyle başladı."

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Zamanla devasa bir hayran kitlesine ulaşan Nimis'i, bölgedeki gerçek güvenlik güçleri bile devriye görevleri sırasında ziyaret ederek onunla oyunlar oynuyor.

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

ZİYARETÇİLER AKIN EDİYOR

Dünyanın farklı yerlerinden şehre gelen turistler, bölgenin tarihi güzelliklerinin yanı sıra Nimis ve kardeşi Boef'ü yakından görebilmek için akın ediyor. Kedilerin insanlara verdiği saf mutluluğun ve huzurun kendisi için her şeyden değerli olduğunu vurgulayan Faber, yaşanan duygusal anları şöyle aktarıyor:

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

"İNSANLARA BÜYÜK BİR TESELLİ OLUYORLAR"

"Dünyada çok fazla acı ve üzüntü var. Benim için en güzel olan şey, kedilerin insanlara teselli vermesi. Buraya çok sayıda insan geliyor. Bazıları ağlayarak geliyor ve bana sarılmak istiyor. Bu hesabı açtığım için teşekkür ediyorlar. Çünkü kediler sayesinde büyük mutluluk duyduklarını, bir süreliğine de olsa acılarını unuttuklarını söylüyorlar."

Üzerinde ’Polis’ yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...

Mahalle sakinleri ve sevimli kedinin yaşadığı eğlenceli maceraları konu alacak bir çocuk kitabının da yakın zamanda yayımlanması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör