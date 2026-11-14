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Üzerinde 'Polis' yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...
Üzerinde 'Polis' yazan yeleğiyle geziyor! Mahallenin resmi görevlisi sanılan o sevimli kedinin şaşırtan hikayesi...
Kanal kenarındaki bir tekne evde yaşayan ve siyah tüyleriyle dikkat çeken kedi, giydiği "Polis" yazılı can yeleğiyle kısa sürede mahallenin maskotu haline geldi. İşte herkesin onu gerçekten resmi bir görevli zannettiği bu sevimli kedinin şaşırtıcı hikayesi!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 14:51