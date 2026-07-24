Uzman doktordan kritik Tahsildaroğlu uyarısı! Bakteri kimler için ölümcül risk taşıyor? "3 hafta sonra bile..."

Türkiye'nin konuştuğu gıda skandalı 16 Haziran 2026 tarihinde, bağışıklık sistemi halihazırda hassas olan kanser hastası bir vatandaşımızın, ulusal bir zincir marketten satın aldığı 400 gramlık 'Klasik Kırık Beyaz Peynir'i tüketmesinin ardından ağır bir gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince yapılan titiz laboratuvar analizleri sonucunda, üründe hayati tehlike yaratan listeria bakterisi bulundu. İlgili parti numarasına sahip peynirler marketlerden derhal toplatılarak imha edildi.

İşte alanında uzman iki ismin, hem hastalığın tıbbi seyri hem de beslenme ve gıda güvenliği açısından yaptığı o çok kritik uyarılar...