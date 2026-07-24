Uzman doktordan kritik Tahsildaroğlu uyarısı! Bakteri kimler için ölümcül risk taşıyor? "3 hafta sonra bile..."

Dolabınızda bu peynir varsa saniye bile düşünmeden çöpe atın! Ünlü süt ürünleri markası Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan peynirlerinde ölümcül 'listeria' bakterisi tespit edildi. Kanser hastası bir vatandaşımızın zehirlenmesiyle ortaya çıkan skandalda, kimlerin nasıl tehlike aldığı önemli bir konu başlığı haline geldi. Peki, grip sandığınız belirtiler zehirlenme olabilir mi? Dolaptaki ürünleri nasıl saklamalıyız? Bu tehlikenin tıbbi boyutunu ve hayati korunma yollarını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Bengisu Ay ve Uzman Diyetisyen Ersin Özdemir ile konuştuk.