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Uzman isim Discord'daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: 'İncel' gruplarına karşı en etkili çözüm...

Suç çetelerinin yuvası haline gelen, çocukların tehdit, şantaj ve cinsel istismara uğradığı anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım uygulaması Discord'a, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim yasağı getirildi. Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Discord gibi uygulamalardaki tehlikelere dikkat çekerek aileleri uyardı. "İncel" gruplarının, kadın düşmanlığı üzerinden toplumu "düzeltme" veya kadınları "cezalandırma" amacı güttüğünü söyleyen Ali Murat Kırık, bu gruplara karşı etkili çözüm için 3 madde sıraladı.

Halil İbrahim Ülkü Halil İbrahim Ülkü
Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:06
Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

Türkiye, 4 Ekim Cuma günü Fatih surlarında meydana gelen vahşetle sarsıldı. Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katleden Semih Çelik ardından surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü. Kendini de surlardan atarak hayatına son verdi.

Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan, yarım saat arayla gelen cinayet haberlerinin ardından gözler, sosyal medya platformlarına çevrildi.

Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

Bu süreçte en çok dikkat çeken sosyal medya platformu ise Discord oldu. Öyle ki; Discord'daki bazı gruplarda çocukların tehdit, şantaj ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

"ERİŞİM ENGELİ" KARARI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

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