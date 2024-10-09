Uzman isim Discord’daki o tehlikelere dikkat çekti! 3 maddede sıraladı: ’İncel’ gruplarına karşı en etkili çözüm...

Suç çetelerinin yuvası haline gelen, çocukların tehdit, şantaj ve cinsel istismara uğradığı anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım uygulaması Discord'a, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim yasağı getirildi. Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Discord gibi uygulamalardaki tehlikelere dikkat çekerek aileleri uyardı. "İncel" gruplarının, kadın düşmanlığı üzerinden toplumu "düzeltme" veya kadınları "cezalandırma" amacı güttüğünü söyleyen Ali Murat Kırık, bu gruplara karşı etkili çözüm için 3 madde sıraladı.