Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Sağanak kapıda! İzmir ve Ankara’da yağış bekleniyor mu?

Tekin, hafta boyunca yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde görüleceğini ifade ederek, bu yağışların genellikle hafif ve orta kuvvette sağanak şeklinde etkili olacağını dile getirdi. Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini vurgulayan Tekin, Başkent'te hava sıcaklığının 33-35, İzmir'de ise 36-37 derece olacağını bildirdi.