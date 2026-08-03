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Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Sağanak kapıda! İzmir ve Ankara'da yağış bekleniyor mu?
Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Sağanak kapıda! İzmir ve Ankara'da yağış bekleniyor mu?
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe günü Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Tekin, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 18:10