UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (mebbis.meb.gov.tr): 2025 MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim başvurusu tarihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzla ilan edildi. 2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz", Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. ÖBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alınacak eğitimler sonucunda programı tamamlayan öğretmenlerin sertifikaları 1 Eylül'de teslim edilecek. Peki uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte öğretmenlik kariyer basamakları…

Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:34
Başöğretmen başvuru ekranı geçtiğimiz haftalarda açıldı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla gerekli şartları taşıyan öğretmen ve uzman öğretmenlerin eğitim programı başvuruları alınacak. Programı tamamlayanlara, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için ayrı ayrı bir derece verilecek.Peki, uzman ve başöğretmenlik başvurusu başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı ve kılavuzu...

2025 YILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU YAYIMLANDI!

"7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu" ile "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" doğrultusunda hazırlanan "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 20 Ağustos 2025 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tradresi üzerinden yapılacaktır. 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

"2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuza" ulaşmak için tıklayınız.