UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (mebbis.meb.gov.tr): 2025 MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.