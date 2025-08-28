UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (mebbis.meb.gov.tr): 2025 MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim başvurusu tarihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzla ilan edildi. 2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz", Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. ÖBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alınacak eğitimler sonucunda programı tamamlayan öğretmenlerin sertifikaları 1 Eylül'de teslim edilecek. Peki uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte öğretmenlik kariyer basamakları…