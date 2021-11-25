Uzmanlar açıkça uyardı! Şifreniz böyleyse hemen değiştirin! Hackerlar 1 saniyede kırıyor

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Günlük birçok işimizi teknolojinin sunduğu çözümler sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Diğer yandan madalyonun diğer tarafında teknolojik suçlar da var. Özellikle son bir iki senedir siber suçların sayısında artış yaşandı. Hackerlar boş durmuyor, şirketlerin ve kullanıcıların değerli bilgilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemlerle saldırılar düzenliyorlar. Özellikle sosyal medya ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan şifreler oldukça büyük öneme sahip. Çünkü bilgisayar korsanları kolay şifreleri sadece birkaç saniye içerisinde kırabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma raporu şifrelerin güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, 2021 yılında dünyada en çok kullanılan şifrelerin '123456', '123456789', '12345', 'qwerty' ve 'password' olduğu ortaya çıktı. İlk sıradaki '123456'yı dünya genelinde tam 103 milyon 170 bin 552 kişi kullanıyor.
Türkiye'de ise ilk 5'te '123456', '123456789', '12345', 'password' ve '12345678' şifreleri yer aldı. Dünya genelindeki ilk sırada yer alan '123456' şifresini Türkiye'de tam 1 milyon 461 bin 585 kişi kullanıyor.
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler sıralamasında 'sanane' yedinci, 'galatasaray' 9'uncu, 'asdasd' 10'uncu, 'fenerbahce' 11'inci, 'istanbul' ise 12'nci oldu. Türkiye'deki listede kullanıcıların kendi isimlerini şifre olarak belirlemesi de dikkat çekti. Buna göre 'mustafa' 13'üncü, 'mehmet' 15'inci, 'zeynep' ise 18'inci sırada yer aldı. Listeye göre bu şifrelerin kırılma süreleri de dikkat çekici. Rakamlardan oluşan şifreleri kırmak sadece 1 saniye sürüyor. 'Mustafa' ya da 'Zeynep' gibi özel isimler ya da şehir isimlerinin kırılması ise sadece 2 dakikayı buluyor.
Listede diğer ülkelerin aksine Türklerin 'sanane' gibi akla gelen ilk kelimeyi şifre olarak belirlemesi oldukça dikkat çekici. Uzmanlar, 'sanane' gibi rastgele belirlenmiş şifrelerin daha sonra değiştirilmek üzere kullanıldığını ancak kullanıcıların bu şifreleri değiştirmeyi unuttuklarını söyledi.
Türklerin diğer ülke vatandaşlarına göre önemli bir farkı var. Güvenlik araştırmacıları, "Türkler doğum günü ya da evlilik tarihi gibi özel günleri çok fazla kullanıyor. Bu durum, sosyal mühendislik ile bu şifrelerin çok kolay ele geçirilebileceği anlamına geliyor" dedi.