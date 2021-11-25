Uzmanlar açıkça uyardı! Şifreniz böyleyse hemen değiştirin! Hackerlar 1 saniyede kırıyor

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Günlük birçok işimizi teknolojinin sunduğu çözümler sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Diğer yandan madalyonun diğer tarafında teknolojik suçlar da var. Özellikle son bir iki senedir siber suçların sayısında artış yaşandı. Hackerlar boş durmuyor, şirketlerin ve kullanıcıların değerli bilgilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemlerle saldırılar düzenliyorlar. Özellikle sosyal medya ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan şifreler oldukça büyük öneme sahip. Çünkü bilgisayar korsanları kolay şifreleri sadece birkaç saniye içerisinde kırabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma raporu şifrelerin güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, 2021 yılında dünyada en çok kullanılan şifrelerin '123456', '123456789', '12345', 'qwerty' ve 'password' olduğu ortaya çıktı. İlk sıradaki '123456'yı dünya genelinde tam 103 milyon 170 bin 552 kişi kullanıyor.

Türkiye'de ise ilk 5'te '123456', '123456789', '12345', 'password' ve '12345678' şifreleri yer aldı. Dünya genelindeki ilk sırada yer alan '123456' şifresini Türkiye'de tam 1 milyon 461 bin 585 kişi kullanıyor.