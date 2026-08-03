Uzmanlar açıkladı: Telefonu sürekli kontrol edenlerin ortak özelliği çıktı! Beynimiz bu oyunu oynuyor…

Psikoloji literatüründe B.F. Skinner'ın "Değişken Oranlı Pekiştirme" (Variable Ratio Reinforcement) olarak adlandırdığı bu mekanizma, kumar makinelerinin çalışma prensibiyle birebir aynıdır. İnsan beyni kesin olmayan, ne zaman geleceği belli olmayan ödüllere karşı çok daha güçlü bir bağlılık geliştirir. Kişi ekranı her uyandırdığında yeni bir bildirimle karşılaşmasa bile, "Belki bu kez bir şey vardır" düşüncesi, davranışın otomatikleşmesine ve durmaksızın tekrarlanmasına yol açar.