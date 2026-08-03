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Uzmanlar açıkladı: Telefonu sürekli kontrol edenlerin ortak özelliği çıktı! Beynimiz bu oyunu oynuyor…
Uzmanlar açıkladı: Telefonu sürekli kontrol edenlerin ortak özelliği çıktı! Beynimiz bu oyunu oynuyor…
Bildirim gelmediğini bilseniz bile gün içinde farkında olmadan onlarca, hatta yüzlerce kez telefonunuzun ekranını kontrol ediyor musunuz? Uzmanlara göre bu durum basit bir "teknoloji bağımlılığı" veya "irade zayıflığı" değil. Uzmanların dikkat çektiği o ortak özellik ve farkında olmadan düştüğümüz zihinsel tuzakların detayları...
Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:21