UZMANLARDAN UYARI: "O iller için zaman doldu!" Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "En fazla endişe duyduğum bölge" diyerek o ili işaret etti. Bu il de dahil olmak üzere, 18 ilde büyük bir deprem olma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı. Hazırlıkların bir an önce tamamlanması gerektiğine ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Japonya'dan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise, yüksek riskli bölgeleri işaret ederek, bu bölgelerde olası büyük depremlerin beklendiğini belirtti. İşte Türkiye'de büyük deprem tehlikesi bulunan bölgeler: