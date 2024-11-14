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UZMANLARDAN UYARI: "O iller için zaman doldu!" Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Depremlerin sıkça yaşandığı ülkemizde, depremle ilgili uyarılar her geçen gün yapılıyor. Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depreminin ardından, birçok deprem uzmanı Türkiye'nin en riskli fay hatlarını gündeme getirdi. Yapılan açıklamalara göre, deprem riski yüksek 18 il belirlenirken Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından Türkiye'nin en risksiz bölgesi açıklandı. Peki, hangi iller bu riskli bölgelerde yer alıyor? Marmara depremi gerçekten yakın mı? İşte deprem bilimcilerinin yaptığı uyarılar ve değerlendirmeler:

Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:57
UZMANLARDAN UYARI: O iller için zaman doldu! Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "En fazla endişe duyduğum bölge" diyerek o ili işaret etti. Bu il de dahil olmak üzere, 18 ilde büyük bir deprem olma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı. Hazırlıkların bir an önce tamamlanması gerektiğine ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Japonya'dan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise, yüksek riskli bölgeleri işaret ederek, bu bölgelerde olası büyük depremlerin beklendiğini belirtti. İşte Türkiye'de büyük deprem tehlikesi bulunan bölgeler:

UZMANLARDAN UYARI: O iller için zaman doldu! Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Japon deprem uzmanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Moriwaki, "2019'dan bu yana Türkiye'de 4 ve 5 büyüklüğünde depremler ara ara meydana geliyor. Bunlar büyük bir depremin habercisi sayılmasa da dünya genelinde bir deprem aktivitesi artışı gözlemleniyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Moriwaki Türkiye'deki dört önemli bölgeyi yüksek riskli olarak işaret ederken en risksiz bölgeyi de belirtti.

UZMANLARDAN UYARI: O iller için zaman doldu! Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

4 BÖLGE İÇİN DEPREM UYARISI!
Deprem uzmanı Yoşinori, 4 bölge için deprem uyarısında bulunarak, özellikle İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de deprem beklenildiğini söyledi.
Ege Bölgesi'nde, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyleyen Moriwaki, Ege'nin diğer bölgelere nazaran fay hattının ince ince kısa ve yatay olduğunu da belirtti.

UZMANLARDAN UYARI: O iller için zaman doldu! Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN HABERİCİSİ Mİ?
Moriwaki'nin uyarılarına göre, "Gemlik'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Konya, Malatya gibi bölgelerde de aralıklarla depremler oldu. Bu depremler, büyük bir sarsıntının öncüleri olabilir. Güney ve kuzey fay hatları birbirini tetikliyor. Özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde 7 üzerinde bir deprem riski bulunuyor. Bandırma bölgesinde küçük ama sık depremler yaşanıyor. Bunlar büyük bir depremin işaretçisi olabilir."

UZMANLARDAN UYARI: O iller için zaman doldu! Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Açıklamalarıyla Çanakkale bölgesine dikkat çeken deprem uzmanı Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafında tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

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