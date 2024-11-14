UZMANLARDAN UYARI: "O iller için zaman doldu!" Deprem riski en yüksek 18 il ve Türkiye’nin en risksiz bölgeleri

Depremlerin sıkça yaşandığı ülkemizde, depremle ilgili uyarılar her geçen gün yapılıyor. Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depreminin ardından, birçok deprem uzmanı Türkiye'nin en riskli fay hatlarını gündeme getirdi. Yapılan açıklamalara göre, deprem riski yüksek 18 il belirlenirken Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından Türkiye'nin en risksiz bölgesi açıklandı. Peki, hangi iller bu riskli bölgelerde yer alıyor? Marmara depremi gerçekten yakın mı? İşte deprem bilimcilerinin yaptığı uyarılar ve değerlendirmeler: