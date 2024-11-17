Uzungöl kaçak yapılardan temizlenecek! Bakan Kurum detayları açıkladı: Tek tek yıkılacaklar...
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yer alan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binalar tek tek yıkılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:31