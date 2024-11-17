Uzungöl kaçak yapılardan temizlenecek! Bakan Kurum detayları açıkladı: Tek tek yıkılacaklar...

DOĞAL YAPI KORUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, proje kapsamında Uzungöl'ün çevresinin açılacağını belirterek, "Burada 3 koruma statüsü var. Hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem Doğal Sit Alanı aynı zamanda da tabiat parkı. O nedenle burada çevre düzenlemesini doğaya uygun yaptık" dedi.